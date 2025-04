Pronostico Inter-Roma: statistiche, analisi e migliori quote

La Serie A entra nella fase decisiva con il confronto tra Inter e Roma, due squadre che hanno ancora molto da dire in questa stagione. La partita, in programma allo Stadio Meazza di Milano, rappresenta una tappa fondamentale sia per la corsa allo scudetto che per la lotta ad un posto in Champions League. Analizziamo insieme le statistiche, le formazioni probabili e le ultime indicazioni sui pronostici e le quote.

Inter: statistiche stagionali e momento di forma

La Inter, guidata da Simone Inzaghi, si trova attualmente in testa alla classifica a pari punti con il Napoli (71 punti). Il recente ko contro il Bologna (1-0) ha permesso agli azzurri di agganciare i nerazzurri, interrompendo una striscia positiva. Ecco alcuni dati rilevanti:

71 punti conquistati fino ad ora

conquistati fino ad ora Un solo punto conquistato nelle ultime due partite

All’andata vittoria per 1-0 contro la Roma

In casa rendimento molto positivo, con poche sconfitte

La squadra milanese, campione in carica, mira anche a migliorare il proprio percorso europeo dopo la prematura eliminazione agli ottavi della scorsa edizione di Champions League.

La sfida contro la Roma è particolarmente delicata, poiché un nuovo passo falso potrebbe compromettere il primato. Dall’altra parte, i capitolini hanno cambiato marcia con l’arrivo di Claudio Ranieri. Ora sognano il quarto posto, distante solo tre punti, dopo un periodo positivo culminato nella vittoria contro il Verona (1-0).

Le probabili formazioni annunciate vedono l’Inter schierarsi con il consueto 3-5-2:

Sommer ; Bisseck , de Vrij , Carlos Augusto

; , , Zalewski , Barella , Calhanoglu , Frattesi , Dimarco

, , , , Arnautovic, Lautaro

La Roma risponde con il 3-4-2-1:

Svilar ; Celik , Mancini , Ndicka

; , , Saelemaekers , Koné , Paredes , Angelino

, , , Soulé , Pellegrini

, Dovbyk

Il pronostico appare favorevole ai nerazzurri, che dovrebbero sfruttare il fattore campo per tornare al successo. Le quote principali proposte dai bookmaker sono:

Esito Quota Bookmaker 1 (Inter vincente) 1.72 Lottomatica Over 2,5 gol 1.83 GoldBet Goal (entrambe segnano) 1.75 Sisal

In conclusione, la partita tra Inter e Roma si annuncia combattuta e ricca di spunti interessanti sia per le dinamiche di classifica che per chi segue le scommesse sportive. I nerazzurri partono con i favori del pronostico, mentre la Roma cercherà di confermare il trend positivo recente. Le quote evidenziano un lieve vantaggio per i padroni di casa, con possibilità di vedere più di due reti complessive.

