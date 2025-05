Pronostico Inter-PSG: statistiche, analisi e quote finali

La finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain si preannuncia come uno degli eventi più attesi della stagione calcistica europea. L’attenzione è tutta rivolta verso l’allenatore spagnolo Luis Enrique, alla guida dei parigini, che vanta uno straordinario curriculum nelle finali disputate nella sua carriera. In questa analisi, approfondiremo le statistiche e i precedenti che rendono il PSG una squadra temibile per i nerazzurri, con uno sguardo alle quote e alle aspettative della vigilia.

Il record di Luis Enrique: finali quasi sempre vincenti

L’approccio di Luis Enrique alle finali europee e nazionali è stato segnato da un’impressionante serie di successi:

Ha vinto 10 delle sue prime 13 finali disputate in carriera.

Con il Barcellona , al primo anno, ha conquistato la Coppa del Re e la Champions League nella stagione 2014-2015, insieme alla Liga , realizzando uno storico Triplete.

, al primo anno, ha conquistato la e la nella stagione 2014-2015, insieme alla , realizzando uno storico Triplete. Nello stesso anno, il Barça di Luis Enrique ha aggiunto in bacheca anche il Mondiale per club e la Supercoppa UEFA , completando il 2015 con 4 trofei su 4.

di ha aggiunto in bacheca anche il e la , completando il 2015 con 4 trofei su 4. Nei due anni successivi, ha portato a casa altre due Coppe del Re .

. Da quando è arrivato al PSG nel 2023, ha già vinto due Coppe di Francia (2024 e 2025) e due Supercoppe francesi (2023 e 2024).

Solo due sconfitte in finale: una contro l’Athletic Bilbao nella Supercoppa di Spagna 2015 e l’altra, in gara secca, contro la Francia di Didier Deschamps nella Nations League 2021.

L’importanza di questi numeri è evidente: il PSG, sotto la guida dello spagnolo, affronta la finale con la consapevolezza di poter riscrivere la storia e, forse, replicare il Triplete a dieci anni dall’impresa con il Barça. La tradizione di Luis Enrique nelle finali rappresenta una spinta psicologica notevole per i francesi.

L’attesa per la finale di Champions League tra Inter e PSG è altissima. I dati sulle finali disputate da Luis Enrique e i successi raccolti nelle sue esperienze precedenti fanno sì che i bookmaker vedano i parigini leggermente favoriti, anche se la partita resta aperta a ogni risultato. Le quote, stabilite sulla base del passato vincente dello spagnolo, rispecchiano l’equilibrio e l’incertezza di una sfida tra due squadre dal grande valore tecnico.

Resta aggiornato con le nostre analisi e scopri tutte le curiosità e statistiche sulle finali più attese del calcio europeo!