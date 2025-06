Pronostico GP Austria: Leclerc e Norris, statistiche e quote

Il Gran Premio d’Austria di Formula 1 si preannuncia ricco di emozioni, con i principali protagonisti pronti a darsi battaglia sul circuito del Red Bull Ring. Al centro dell’attenzione ci sono le nuove strategie e aggiornamenti delle monoposto, che potrebbero influire significativamente sull’esito della gara. In particolare, i riflettori sono puntati su Charles Leclerc, che partirà dalla prima fila accanto al poleman Lando Norris, mentre il campione in carica Max Verstappen dovrà rincorrere dalle retrovie. Analizziamo insieme le statistiche, i risultati delle qualifiche e le principali quote delle scommesse.

Leclerc tra le McLaren: statistiche e quote aggiornate

Le qualifiche del GP d’Austria hanno delineato una situazione particolarmente interessante per gli appassionati e gli scommettitori. Di seguito alcuni dati chiave e considerazioni sugli attuali protagonisti:

Lando Norris partirà dalla pole position, confermando l'ottimo stato di forma della McLaren.

Charles Leclerc scatterà dalla seconda posizione, dopo aver brillato grazie ai nuovi aggiornamenti tecnici della Ferrari SF-25.

Lewis Hamilton (quarta posizione) e Max Verstappen (settima posizione) completano il quadro dei principali contendenti.

Pilota Posizione in griglia Quota vincente Lando Norris 1 1.36 – 1.45 Oscar Piastri ? 4.50 – 5.00 Charles Leclerc 2 9.00 – 11.00 Lewis Hamilton 4 >30.00

Secondo i bookmaker, la vittoria sembra una sfida ardua per Leclerc, quotato tra 9 e 11 a seconda dell’operatore. Tuttavia, il piazzamento sul podio appare più alla portata, con quote comprese tra 1.50 e 1.61. Al contrario, Norris si conferma il favorito assoluto per la vittoria, seguito dal compagno di squadra Piastri. Verstappen e Hamilton partono invece svantaggiati, complici le difficoltà riscontrate in qualifica.

Le dichiarazioni di Leclerc al termine delle qualifiche sottolineano la sua determinazione: “Voglio mettere pressione alla McLaren”. La Ferrari sembra in crescita, ma la sfida per il gradino più alto del podio sarà serrata.

In sintesi, il Gran Premio d’Austria si prospetta avvincente, con una lotta serrata tra McLaren e Ferrari. Le quote attuali evidenziano il favore degli operatori per Norris, ma il podio resta un obiettivo concreto per Leclerc, quotato tra 1.50 e 1.61. Hamilton paga oltre 30 volte la posta per una vittoria, mentre le sue chance di podio variano tra 3.50 e 5.00.

