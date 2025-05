Pronostico Girona-Maiorca: statistiche, quote e analisi di oggi

La Liga spagnola si avvicina al rush finale e la sfida tra Girona e Maiorca in programma lunedì alle 21:00 rappresenta un appuntamento cruciale sia per la zona salvezza che per la corsa alle posizioni valide per le competizioni europee. In un contesto di classifica che vede molte formazioni ancora in lotta per i rispettivi obiettivi, questa partita si carica di significati particolarmente intensi, con entrambe le squadre chiamate a dare il massimo.

Situazione critica per il Girona: statistiche e ultimi risultati

Il Girona, reduce da una stagione da sogno culminata con una storica qualificazione alla Champions League, sta ora vivendo un momento di forte difficoltà. I catalani occupano la quartultima posizione e, con cinque giornate al termine, hanno un margine minimo sulla zona retrocessione. Il rendimento degli ultimi mesi è stato negativo:

11 partite consecutive senza vittorie

1 solo punto raccolto nelle ultime cinque gare

Difesa in affanno con 52 reti subite

16 sconfitte complessive

L’ultimo pareggio contro il Leganés ha lasciato l’amaro in bocca, con il Girona raggiunto in pieno recupero da una squadra rimasta in dieci uomini. Inoltre, alcune voci di mercato su Dovbyk rischiano di distrarre l’ambiente, ma la priorità resta ora la permanenza nella massima serie.

Maiorca, invece, è attualmente ottavo a pari punti con Rayo e Osasuna e sogna ancora l’Europa, nonostante il periodo non brillante:

3 sconfitte nelle ultime 5 partite

Solo 1 vittoria nell’ultimo mese

Obiettivo Europa League a soli due punti di distanza

Il gruppo guidato da Jagoba Arrasate deve però fare i conti con alcune assenze importanti come Morlanes, Muriqi, Asano e Prats, che potrebbero pesare nell’economia della gara.

Probabile formazione Girona Probabile formazione Maiorca Gazzaniga; Arnau, D. Lopez, Krejci, Blind, Miguel; Tsygankov, Yangel, Arthur, Portu; Stuani Greif; Maffeo, Valjent, Raillo, Copete, Mojica; D. Rodriguez, A. Sanchez, S. Costa, Darder; Larin

Le principali quote offerte dai bookmaker segnalano un leggero equilibrio: il pareggio è quotato a 3.10, mentre l’esito Under 2.5 si attesta a 1.55. Tra le opzioni più gettonate troviamo anche l’Over 1.5 (quota 1.42) e la vittoria interna del Girona (quota 2.00), mentre lo scenario di Stuani marcatore è valutato a 2.80.

In conclusione, Girona e Maiorca arrivano a questa sfida in cerca di riscatto e punti pesanti per i rispettivi obiettivi. La partita si preannuncia combattuta e non è da escludere un pareggio, risultato che rispecchierebbe l’attuale momento delle due squadre. Le quote equilibrate riflettono l’incertezza della gara, rendendo particolarmente interessante anche la scelta dell’Under 2.5.

