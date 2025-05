Pronostico Getafe-Celta Vigo: statistiche e ultime quote Liga

La Liga spagnola si avvicina al termine con una sfida che promette emozioni e significato per entrambe le squadre coinvolte: Getafe e Celta Vigo si affrontano con obiettivi e motivazioni differenti. Se per i padroni di casa la salvezza è ormai cosa fatta, per gli ospiti il sogno europeo è ancora vivo e rappresenta un traguardo che manca da quasi dieci anni. Questo match, valido per la trentottesima e ultima giornata della stagione, sarà quindi decisivo soprattutto per il Celta Vigo, chiamato a chiudere il campionato in bellezza.

Statistiche e motivazioni: il Celta Vigo punta l’Europa League

Analizzando il percorso delle due squadre, emergono dati significativi:

Il Getafe , guidato dal tecnico Bordalas , ha conquistato la permanenza in Liga con una giornata d’anticipo grazie alla recente vittoria sul Maiorca , interrompendo una serie negativa di cinque sconfitte consecutive.

, guidato dal tecnico , ha conquistato la permanenza in con una giornata d’anticipo grazie alla recente vittoria sul , interrompendo una serie negativa di cinque sconfitte consecutive. Per il Celta Vigo , la posta in palio è altissima: con una vittoria sarebbe aritmeticamente qualificato alla prossima Europa League , risultato che manca dalla stagione 2016-2017.

, la posta in palio è altissima: con una vittoria sarebbe aritmeticamente qualificato alla prossima , risultato che manca dalla stagione 2016-2017. La pressione è tutta sugli ospiti, che devono vincere senza guardare i risultati degli altri campi per garantirsi il sesto posto.

Squadra Punti Ultimi 5 risultati Getafe Salvo 1V – 0N – 4P Celta Vigo In corsa Europa 3V – 1N – 1P

Le formazioni previste vedono il Getafe schierato con un 4-4-2 e il Celta Vigo con un 3-4-2-1. Tra i protagonisti attesi, sono da segnalare Soria e Mayoral per i padroni di casa, mentre tra gli ospiti occhi puntati su Guaita e Duran.

L’attenzione degli operatori di scommesse si concentra proprio sull’esito finale: la vittoria del Celta Vigo è considerata probabile dagli analisti, con una quota di 1.83 offerta da diversi bookmaker tra cui Goldbet, Lottomatica e Snai. Anche il segno GOL, che prevede almeno una rete per parte, è quotato a 1.83. Questo riflette la fiducia degli operatori sul fatto che la partita possa essere combattuta e ricca di emozioni.

In conclusione, la sfida tra Getafe e Celta Vigo rappresenta il classico esempio di match di fine stagione in cui le motivazioni possono fare la differenza. Gli ospiti partono favoriti, spinti dal desiderio di tornare sul palcoscenico europeo dopo quasi un decennio. Le quote di 1.83 per la vittoria ospite e per il segno GOL testimoniano la fiducia degli operatori nella determinazione del Celta Vigo. Non perdere le nostre analisi esclusive e segui con noi l’andamento delle competizioni più emozionanti!