Pronostico Genoa-Atalanta: statistiche, analisi e quote finali

La stagione di Serie A si avvicina alla conclusione e, al Ferraris, si prepara l’ultimo atto per il Genoa davanti al proprio pubblico. La squadra guidata da Vieira ha raggiunto la salvezza con largo anticipo e affronta la sfida contro una delle big del campionato, l’Atalanta, già certa della qualificazione in Champions League. Questo incontro rappresenta un’occasione per testare giovani talenti e salutare alcuni protagonisti della stagione, in un clima di festa ma con ancora qualche obiettivo personale da raggiungere.

Statistiche e risultati del Genoa al Ferraris nel 2023/24

Il Genoa ha consolidato la propria posizione in classifica, raggiungendo i 40 punti e assicurandosi il 13° posto. Nelle 19 partite giocate in casa, solo due si sono disputate nel canonico orario domenicale delle 15:00, segno di una stagione segnata da anticipi e posticipi. La squadra di Vieira ha ottenuto una media di 1,25 punti a partita nelle ultime 26 giornate, segno di un rendimento costante. Tra gli obiettivi resta quello di chiudere la stagione con 43 o 44 punti e magari mettere a segno la decima rete stagionale di Pinamonti, fermo da tempo a quota nove.

40 punti in classifica, salvezza raggiunta

13° posto assicurato

Media di 1,25 punti a partita con Vieira

Solo due gare casalinghe alle 15:00

Obiettivo: doppia cifra per Pinamonti e vittoria contro una big

L’Atalanta, dal canto suo, arriva a Genova senza più pressioni di classifica, potendo così concedere spazio a giovani e seconde linee. Dopo una stagione lunga e logorante, con la qualificazione europea già in tasca e la conquista dell’Europa League, la squadra di Gasperini potrebbe optare per un ampio turnover, offrendo un’occasione ai meno utilizzati.

In casa Genoa sono previste diverse novità: possibili debutti per giovani come Venturino e Norton, rotazioni in difesa e l’eventuale passerella per il capitano Badelj, simbolo di professionalità e leadership. Tra i saluti probabili anche per giocatori chiave come Messias, Onana, Pinamonti e De Winter, quest’ultimo in partenza per finanziare il prossimo mercato.

Non mancherà lo spazio per la celebrazione della promozione della squadra femminile e il ricordo delle soddisfazioni ottenute nel settore giovanile, a testimonianza di una stagione positiva su più fronti per il club rossoblù.

Il clima sarà quello di una festa, con i tifosi pronti a salutare chi lascerà e a sostenere chi resterà, nell’attesa di conoscere i piani per la prossima stagione, tra mercato e nuovi obiettivi.

La partita al Ferraris chiude una stagione di transizione e crescita per il Genoa. Con la salvezza già acquisita e la possibilità di raggiungere 43-44 punti, l’attenzione si concentra su possibili record personali e saluti speciali ai protagonisti di quest’annata. Le quote delle scommesse vedono i rossoblù leggermente sfavoriti, dato il blasone dell’avversario, ma il turnover dell’Atalanta potrebbe equilibrare le sorti dell’incontro.

