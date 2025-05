Pronostico Fucsovics-Djokovic: statistiche e analisi ATP Ginevra

Il torneo ATP Ginevra 2025 entra finalmente nel vivo con la disputa degli ottavi di finale, appuntamento centrale per gli appassionati di tennis. Al centro dell’attenzione c’è la sfida tra Marton Fucsovics e Novak Djokovic, un match che mette di fronte giocatori con esperienze e carriere molto diverse. L’incontro, previsto per mercoledì 21 maggio, rappresenta un importante banco di prova in vista del prossimo Roland Garros e attira l’interesse degli scommettitori per le sue molteplici chiavi di lettura.

Statistiche, precedenti e quote: il dominio di Djokovic nei testa a testa

La notizia principale riguarda il confronto tra due protagonisti del circuito: Fucsovics, numero 134 al mondo, e Djokovic, attualmente sesto nel ranking ATP. Analizzando i dati recenti:

Fucsovics ha superato in due set il belga Zizou Bergs agli ottavi, imponendosi 6-2, 6-3.

ha superato in due set il belga agli ottavi, imponendosi 6-2, 6-3. Il percorso del tennista ungherese non è stato però brillante: sconfitto agli ottavi del Challenger di Estoril e uscito al secondo turno a Roma contro Shevchenko .

. Djokovic arriva a Ginevra con pochi match sulla terra battuta: eliminato all’esordio sia a Montecarlo che a Madrid, ha scelto di non partecipare agli Internazionali d’Italia per concentrarsi sulla preparazione.

I precedenti sorridono nettamente al campione serbo:

Precedenti Vittorie Djokovic Vittorie Fucsovics 5 5 0

L’ultimo scontro diretto risale al Roland Garros 2023, con il successo di Djokovic per 7-6, 6-0, 6-3.

Quote vittoria Djokovic: 1.30

1.30 Almeno un set vinto da Fucsovics: 1.72

1.72 Over 20.5 games: 1.63

L’attenzione degli appassionati sarà quindi rivolta non solo all’esito finale ma anche alle possibili sorprese, come la conquista di almeno un set da parte di Fucsovics.

L’appuntamento con Fucsovics-Djokovic promette spettacolo e può essere seguito in diretta TV su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Max, oltre che in streaming su NOW. La netta superiorità nei precedenti fa di Djokovic il favorito, ma l’incognita della preparazione potrebbe offrire spazio a un match più equilibrato del previsto. Le quote consigliate riflettono questa situazione, con la vittoria del serbo a 1.30 e la possibilità di almeno un set per Fucsovics a 1.72. Per una panoramica completa sugli sviluppi e le migliori analisi delle prossime sfide, consulta la nostra sezione dedicata: resta aggiornato con i nostri approfondimenti sul tennis internazionale!