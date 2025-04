Pronostico Frosinone-Spezia: statistiche e analisi delle quote

Frosinone e Spezia si preparano a sfidarsi nella trentacinquesima giornata di Serie B, in un match che si preannuncia cruciale per entrambe le compagini. Le due squadre vivono momenti diversi ma condividono la necessità di consolidare i rispettivi obiettivi: la salvezza per i ciociari, la rincorsa ai playoff per i liguri. In un campionato cadetto sempre equilibrato, questa partita potrebbe rappresentare uno spartiacque importante nella corsa finale della stagione.

Statistiche e risultati recenti: il Frosinone punta sull’imbattibilità casalinga

L’analisi della situazione attuale vede il Frosinone in un momento positivo: la squadra ha raccolto otto punti nelle ultime cinque partite, grazie ai quali si è allontanata dalla zona calda della classifica. Gli uomini guidati da Di Francesco possono inoltre vantare una striscia di cinque risultati utili consecutivi davanti ai propri tifosi, elemento che contribuisce a rafforzare il morale in vista di questa sfida. Sul fronte opposto, lo Spezia ha il difficile compito di recuperare un distacco di sette punti dal Pisa, attualmente secondo e lanciato verso la promozione diretta. La formazione ligure, reduce da tre successi consecutivi proprio contro il Frosinone, sembra però più orientata a difendere la posizione che a rischiare il tutto per tutto, anche per tenere a distanza la Cremonese, distante sei lunghezze.

Frosinone : 8 punti nelle ultime 5 partite

: 8 punti nelle ultime 5 partite Spezia : 7 punti di distacco dal secondo posto

: 7 punti di distacco dal secondo posto Ultimi 3 scontri diretti: vittorie dello Spezia

Quote pareggio: 3.30 su Goldbet, Lottomatica e Snai

Le probabili formazioni vedono il Frosinone schierato con il 4-3-3, affidandosi a Cerofolini tra i pali e al tridente Ghedjemis, Ambrosino e Distefano in attacco. Lo Spezia dovrebbe invece optare per il 3-5-2, con Gori in porta e la coppia offensiva Esposito–Lapadula.

Entrambe le squadre hanno dimostrato una certa propensione a subire reti, suggerendo che anche questa partita potrebbe essere ricca di emozioni e gol. Considerando i rispettivi obiettivi, un pareggio potrebbe accontentare sia il Frosinone che lo Spezia, offrendo ad entrambe la possibilità di mantenere saldi i propri traguardi stagionali.

La sfida tra Frosinone e Spezia si presenta come un incontro dove equilibrio e prudenza potrebbero prevalere sull’agonismo sfrenato. Le quote delle principali agenzie vedono il pareggio a quota 3.30, segnale di una partita aperta e difficile da decifrare. Entrambe le formazioni potrebbero quindi accontentarsi di un punto, utile a consolidare le rispettive posizioni in classifica.

