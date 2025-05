Pronostico Friburgo-Leverkusen: statistiche e analisi quote

La Bundesliga entra nelle sue fasi decisive e la sfida tra Friburgo e Bayer Leverkusen rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della trentaduesima giornata. Entrambe le squadre hanno ancora molto da giocarsi: da una parte, i padroni di casa sognano una storica qualificazione in Champions League; dall’altra, gli ospiti cercano di onorare il finale di stagione nonostante abbiano già abbandonato la corsa al titolo. Questo incontro, in programma domenica alle 17:30, promette spettacolo e può riservare colpi di scena importanti per la classifica finale.

Friburgo a caccia della quarta vittoria consecutiva e della Champions

Il Friburgo vive un momento di forma eccezionale, come dimostrano le tre vittorie consecutive che hanno portato la squadra nella parte alta della classifica. Il quarto posto attualmente occupato rappresenta una grande opportunità: la qualificazione alla prossima Champions League sarebbe un risultato storico per la società. Il cammino recente è stato caratterizzato da solidità difensiva e concretezza in attacco, elementi che hanno consentito al tecnico di schierare con continuità un undici equilibrato:

Muller tra i pali

Una linea difensiva composta da Kubler, Ginter, Lienhart e Makengo

A centrocampo Eggestein e Osterhage

Doan, Adamu e Grifo alle spalle di Holer in attacco

Nonostante le recenti prestazioni positive, il Friburgo affronta una vera e propria bestia nera: nelle ultime tre sfide, il Bayer Leverkusen ha sempre avuto la meglio, compreso il pesante 5-0 dell’andata. Tuttavia, questa potrebbe essere l’occasione giusta per invertire la tendenza, approfittando di un Leverkusen che, dopo aver perso il treno scudetto, sembra meno motivato rispetto a inizio stagione.

Le statistiche suggeriscono una gara aperta: entrambe le squadre hanno nelle corde almeno un gol, e non sono da escludere almeno tre reti complessive. I bookmaker propongono una quota elevata per la vittoria interna (3.10), segno che la sfida si preannuncia tutt’altro che scontata. Il Leverkusen, guidato da Xabi Alonso, schiera Kovar in porta, poi Tapsoba, Tah e Hincapie in difesa, Frimpong e Grimaldo sulle fasce, Xhaka e Andrich in mezzo, con Tella, Wirtz e Schick in avanti.

La partita tra Friburgo e Bayer Leverkusen sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Calcio e in streaming su Sky Go e NOW. La posta in palio è altissima, soprattutto per i padroni di casa, che puntano a consolidare il quarto posto. Secondo le principali piattaforme, la vittoria del Friburgo è quotata a 3.10, mentre il Leverkusen parte con i favori del pronostico. In ogni caso, ci si attende una partita ricca di emozioni e gol. Consulta i nostri approfondimenti per restare sempre aggiornato sulle ultime analisi e previsioni della Bundesliga!