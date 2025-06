Pronostico Freccia d’Europa: statistiche e favoriti in pista

L’ippica italiana si prepara a vivere una delle sue serate più attese con il Gran Premio Freccia d’Europa, in programma all’ippodromo di Agnano a Napoli. Nonostante le difficoltà che vive il settore in Italia, questa gara di gruppo I rappresenta un momento di grande richiamo, sia per gli appassionati che per coloro che si avvicinano per la prima volta a questo sport. L’evento promette spettacolo e adrenalina, con undici cavalli pronti a contendersi il ricco montepremi di 154mila euro.

Favoriti, outsider e statistiche principali della Freccia d’Europa

Il Gran Premio Freccia d’Europa vede al via undici cavalli, tra cui spiccano alcuni favoriti secondo gli analisti e le quotazioni dei bookmaker:

Dany Capar (n.2): cavallo di sei anni, ha già vinto tre gare di gruppo I negli ultimi mesi. È guidato da Gabriele Gelormini , uno dei driver italiani più apprezzati all’estero.

(n.2): cavallo di sei anni, ha già vinto tre gare di gruppo I negli ultimi mesi. È guidato da , uno dei driver italiani più apprezzati all’estero. Click Bait (n.1): di provenienza americana, allenato e guidato da Alessandro Gocciadoro . Nonostante alcune recenti prestazioni sotto tono, resta il secondo favorito.

(n.1): di provenienza americana, allenato e guidato da . Nonostante alcune recenti prestazioni sotto tono, resta il secondo favorito. Dimitri Ferm (n.4): affidato a Marco Stefani , è considerato il terzo incomodo con buone chance in partenza.

(n.4): affidato a , è considerato il terzo incomodo con buone chance in partenza. Emma dei Veltri (n.5): reduce da un ottimo quarto posto nel Gran Premio Lotteria, con la guida di Antonio Di Nardo può puntare a un piazzamento.

I primi 200 metri saranno decisivi per determinare l’andamento della corsa, soprattutto per la posizione di testa. Tra gli outsider, attenzione a Usain Toll (n.3), noto per la sua rapidità iniziale, e ai cavalli partenti dalla seconda fila come Edy Girifalco Gio (n.11), che potrebbero approfittare di eventuali errori dei favoriti.

Numero Cavallo Driver Quote stimata 2 Dany Capar Gabriele Gelormini Favorito (2.5 – 3.0) 1 Click Bait Alessandro Gocciadoro Secondo favorito (3.5 – 4.0) 4 Dimitri Ferm Marco Stefani Terzo favorito (5.0 – 6.0) 5 Emma dei Veltri Antonio Di Nardo Piazzamento (7.0 – 9.0)

La gara, sulla distanza di 1600 metri, sarà trasmessa in diretta da Equ Tv alle 21.38, offrendo la possibilità anche ai meno esperti di avvicinarsi al mondo delle scommesse ippiche con una panoramica chiara sui protagonisti e sulle rispettive possibilità di vittoria.

Il Gran Premio Freccia d’Europa rappresenta un’occasione notevole di rilancio per l’ippica italiana e una nuova opportunità per ammirare giovani campioni e driver affermati. Le quote dei principali favoriti si attestano su valori compresi tra 2.5 e 4.0 per la vittoria, mentre gli outsider possono sorprendere con quote più alte. Segui le nostre analisi esclusive e resta aggiornato sulle evoluzioni di questa e delle altre competizioni più emozionanti!