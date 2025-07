Pronostico Francia-Germania: analisi e statistiche decisive

Il confronto tra Francia e Germania ai quarti di finale dell’Europeo femminile in Svizzera attira grande attenzione, non solo per la storicità della sfida ma anche per il valore delle due squadre. In questa edizione, la Francia si presenta come favorita, forte di un percorso netto nella fase a gironi e di una rosa ricca di talento, soprattutto nel reparto offensivo. L’incontro promette spettacolo e gol, confermando il prestigio di una delle classiche del calcio europeo.

Statistiche e andamento recente della Francia: dominio e qualità offensiva

La notizia principale di questo quarto di finale è senza dubbio lo stato di forma della Francia. La squadra guidata da Peyraud-Magnin tra i pali e con un tridente offensivo di grande livello (formato da Baltimore, Katoto e Cascarino) ha chiuso il girone con tre vittorie su tre partite, incluso un successo all’esordio contro le campionesse in carica dell’Inghilterra. Questo risultato ha subito indirizzato il torneo, mostrando le ambizioni delle francesi.

3 vittorie su 3 nel girone

Vittoria contro l’ Inghilterra all’esordio

all’esordio Reparto offensivo tra i migliori in Europa

La Germania, invece, ha vissuto una fase più complicata: la sconfitta contro la Svezia ha rivelato alcune fragilità, acuite dall’assenza della capitana Gwinn per infortunio. A livello mentale, la squadra sembra aver risentito di questa perdita, faticando a trovare continuità. Tuttavia, la tradizione delle ultime sfide tra Francia e Germania suggerisce una partita ricca di gol: negli ultimi due incontri ufficiali in Nations League entrambe le squadre sono andate a segno. Se la Francia appare più solida davanti, la difesa ha comunque subito gol anche contro avversarie meno quotate, come il Galles. La partita promette almeno tre reti complessive, con entrambe le formazioni in grado di segnare.

In conclusione, la sfida tra Francia e Germania si preannuncia spettacolare, con le francesi favorite grazie al loro stato di forma e alla qualità delle attaccanti. Le quote attuali vedono la vittoria della Francia a 2.10, mentre l’opzione “GOL” (entrambe le squadre segnano) è quotata a 1.57. I principali operatori propongono inoltre interessanti bonus per i nuovi iscritti. Sarà una gara da seguire fino all’ultimo minuto.

