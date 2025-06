Home | Pronostico Fluminense-Ulsan: statistiche e quote in evidenza

Il Mondiale per Club 2025 è entrato nel vivo e la seconda giornata della fase a gironi vede protagonista il Fluminense, reduce da una prestazione sorprendente contro il più quotato Borussia Dortmund. In questa nuova sfida, i brasiliani dovranno affrontare l’Ulsan, formazione sudcoreana che ha mostrato limiti evidenti nel match d’esordio. L’attenzione degli appassionati si concentra sulle possibilità di vedere i primi gol nella manifestazione da parte del Fluminense, desideroso di conquistare tre punti fondamentali per la qualificazione.

Fluminense favorito: statistiche e quote in vista dell’Ulsan

La gara tra Fluminense e Ulsan, in programma nella notte tra sabato e domenica al MetLife Stadium di East Rutherford, promette emozioni e, secondo i pronostici, diversi gol. I brasiliani arrivano da un pareggio a reti bianche contro il Borussia Dortmund, ma hanno impressionato per intensità e numero di occasioni create:

14 tiri totali per il Fluminense contro i 7 dei tedeschi

contro i 7 dei tedeschi Maggiore freschezza atletica grazie alla recente conclusione del Brasileirao

Solidità difensiva dimostrata da Thiago Silva e compagni

L’Ulsan, dal canto suo, ha esordito con una sconfitta per 1-0 contro i sudafricani del Mamelodi Sundowns, mostrando difficoltà sia in fase difensiva che offensiva. Le statistiche evidenziano un solo tiro in porta e pochi spunti degni di nota, rendendo la squadra sudcoreana l’outsider del girone.

I principali operatori propongono il segno “Over 2.5” – ovvero almeno tre gol complessivi nell’incontro – a quote tra 1.65 e 1.68, mentre il “No Gol” (almeno una squadra a secco) oscilla tra 1.55 e 1.78. Questi dati confermano il favore dei pronostici verso una gara ricca di emozioni a favore dei brasiliani, che hanno finora dimostrato maggiore solidità e dinamismo rispetto all’avversario.

Le probabili formazioni vedono il Fluminense schierato con il 4-3-3, puntando su Fabio tra i pali, difesa guidata da Thiago Silva e attacco affidato ad Arias, Everaldo e Canobbio. L’Ulsan opta invece per una disposizione più difensiva (5-4-1), con Farias unica punta.

Alla luce di quanto emerso dalle prime uscite, il Fluminense sembra avere tutte le carte in regola per conquistare i primi tre punti nel torneo, sfruttando i limiti evidenziati dall’Ulsan contro il Mamelodi Sundowns. L’attenzione dei bookmaker si concentra sulle probabilità di vedere una netta affermazione brasiliana e una possibile porta inviolata per la squadra di Renato. Le quote “Over 2.5” e “No Gol” appaiono tra le più gettonate tra gli scommettitori.

