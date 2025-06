Pronostico Flamengo-Chelsea: statistiche e migliori quote oggi

La sfida tra Flamengo e Chelsea, valida per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025, si presenta come una delle partite più attese del torneo. Entrambe le squadre hanno vinto il match d’esordio con un convincente 2-0, mostrando solidità e una buona fase realizzativa. L’incontro, in programma al Lincoln Financial Field di Philadelphia, deciderà con molta probabilità la vetta del Gruppo D e promette equilibrio e spettacolo.

Statistiche e precedenti: il Chelsea parte favorito ma attenzione al Flamengo

Entrando nel dettaglio delle statistiche, il Chelsea guidato da Enzo Maresca appare leggermente favorito secondo i principali bookmaker, con una quota per la vittoria che oscilla tra 1.70 e 1.77. Gli inglesi hanno dimostrato solidità difensiva, raccogliendo cinque Under 2,5 nelle ultime sei partite e gestendo con autorità il debutto contro il Los Angeles FC, chiuso con un netto 2-0. In quell’occasione, le reti sono arrivate da Pedro Neto e Enzo Fernandez, con il nuovo acquisto Liam Delap subito protagonista con un assist.

Chelsea : 65% di possesso palla, 17 tiri totali e 6 nello specchio nella gara d’esordio.

: 65% di possesso palla, 17 tiri totali e 6 nello specchio nella gara d’esordio. Quote Under 2,5 mediamente inferiori rispetto all’Over, a riprova della fiducia nella difesa inglese.

Flamengo : non perde da otto partite, è reduce da cinque vittorie consecutive e in sette degli ultimi otto incontri ha segnato per primo.

: non perde da otto partite, è reduce da cinque vittorie consecutive e in sette degli ultimi otto incontri ha segnato per primo. Nelle ultime gare dei brasiliani, Under 10,5 corner in 4 su 5 partite.

Dall’altra parte, il Flamengo ha impressionato superando l’Espérance Tunisi con un 2-0, grazie alle reti di de Arrascaeta e Luiz Araujo, e si presenta come avversario ostico, nonostante la quota per il suo successo sia fissata tra 4.25 e 4.35. I rossoneri, allenati da Filipe Luis, stanno vivendo un ottimo periodo di forma e potrebbero mettere in difficoltà i più quotati avversari.

Le formazioni probabili vedono entrambi gli schieramenti schierarsi con il 4-2-3-1, con i nomi di spicco come de Arrascaeta e Pedro per i brasiliani, e Palmer e Jackson per i londinesi.

La partita promette equilibrio e diverse occasioni da gol, con l’ipotesi “Gol” (entrambe le squadre segnano) quotata intorno a 1.77-1.80 e l’Over 2,5 tra 1.85 e 1.95.

In conclusione, Flamengo e Chelsea si giocano la testa del girone in una sfida che si preannuncia combattuta e ricca di spunti statistici. Le quote vedono leggermente favorito il Chelsea, ma il Flamengo può contare su una forma smagliante e su un attacco prolifico. Per chi segue le scommesse, attenzione anche alla quota su Cole Palmer primo marcatore, salita fino a 5.50. Le principali opzioni sono:

Esito Quota Vittoria Chelsea 1.70 – 1.77 Pareggio 3.70 – 3.80 Vittoria Flamengo 4.25 – 4.35 Over 2,5 1.85 – 1.95 Gol 1.77 – 1.80

Tutti gli occhi saranno puntati su Philadelphia per un match che potrebbe già indirizzare le sorti del girone. Segui i prossimi aggiornamenti per analisi, statistiche e approfondimenti sulle sfide più emozionanti del calcio internazionale!