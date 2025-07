Pronostico Flamengo-Atletico MG: statistiche e analisi quote

La Serie A brasiliana entra nel vivo con il match della 17ª giornata tra Flamengo e Atletico MG, una sfida che promette emozioni e che attira l’attenzione sia degli appassionati di calcio che degli amanti delle scommesse sportive. Allo Estadio Maracanã di Rio de Janeiro, il confronto tra due delle squadre più blasonate del Brasile si preannuncia decisivo per la lotta al vertice, soprattutto considerando l’ottimo momento di forma dei padroni di casa e la voglia di riscatto degli ospiti.

Flamengo favorito: statistiche e precedenti a confronto

Il Flamengo arriva a questa partita dopo aver ottenuto la quinta vittoria nelle ultime sei giornate, grazie al successo in rimonta per 2-1 in casa del Red Bull Bragantino. La squadra allenata da Filipe Luis, attualmente seconda in classifica a 33 punti e a una sola lunghezza dalla capolista Cruzeiro, sembra aver trovato la giusta continuità. La rimonta, culminata con le reti di Leo Pereira e Wesley, ha mostrato carattere e qualità.

Ultime 6 partite Flamengo : 5 vittorie, 1 sconfitta

: 5 vittorie, 1 sconfitta Posizione in classifica : 2º posto

: 2º posto Fattore campo: Estadio Maracanã, storicamente favorevole

L’Atletico MG, invece, arriva da due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali contro il Palmeiras per 3-2, nonostante la doppietta su punizione del bomber Hulk. La squadra di Cuca è a quota 20 punti e cerca un risultato positivo per rilanciare le proprie ambizioni.

Ultime 2 partite Atletico MG : 2 sconfitte

: 2 sconfitte Punti in classifica : 20

: 20 Giocatore chiave: Hulk (autore di una doppietta nell’ultimo match)

Probabili formazioni:

Flamengo (4-3-3) Atletico MG (4-5-1) Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Vina; Evertton Araujo, Jorginho, De Arrascaeta; Luiz Araujo, Pedro, Bruno Henrique Gabriel Delfim; Natanael, Lyanco, Alonso, Guilherme Arana; Gabriel Menino, Franco, Rubens, Gustavo Scarpa, Dudu; Hulk

Secondo le principali agenzie di scommesse, il Flamengo parte favorito, soprattutto per il rendimento casalingo e la forma recente. Tra le opzioni più gettonate, il segno 1 e l’Over 0.5 nel primo tempo sono tra le scelte preferite dagli scommettitori, mentre per chi cerca una quota più alta, l’opzione “Gol” resta interessante.

In conclusione, la sfida tra Flamengo e Atletico MG rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della giornata, grazie alla posta in palio e alla qualità delle due rose. Le quote vedono leggermente favorita la squadra di casa, ma non sono da escludere sorprese, considerando la presenza di giocatori come Hulk tra gli ospiti. Resta determinante valutare attentamente statistiche e stato di forma prima di ogni pronostico. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!