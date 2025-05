Pronostico Fiorentina-Juventus Primavera: statistiche e analisi

Il campionato Primavera sta per entrare nella sua fase più emozionante con il primo turno dei playoff che vedrà contrapposte Fiorentina e Juventus al Viola Park. Dopo una stagione regolare combattuta, le due formazioni giovanili si sfidano in una gara dall’alto tasso tecnico e agonistico, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. L’incontro promette spettacolo non solo per il valore delle due squadre, ma anche per la posta in palio: l’accesso alla semifinale contro la Roma, capolista della stagione regolare.

Fiorentina e Juventus Primavera: precedenti, statistiche e protagonisti

Il confronto tra Fiorentina e Juventus Primavera si annuncia equilibrato, come dimostrano i risultati degli ultimi incroci stagionali:

All’andata, vittoria della Fiorentina per 0-2 a Vinovo (reti di Rubino e Caprini ).

per 0-2 a Vinovo (reti di e ). Al ritorno, successo bianconero per 2-4 grazie ai gol di Vacca, Boufandar, Biliboc e Ventre.

La Fiorentina, guidata da Daniele Galloppa, ha dimostrato grande duttilità tattica, alternando la difesa a quattro e quella a tre in base agli avversari. Il talento offensivo si concentra su Tommaso Rubino, autore di 17 gol e 12 assist in stagione, supportato da Caprini, Braschi, Tarantino e Bertolini. Il dato più rilevante è il secondo miglior attacco del torneo: solo in 6 partite su 38 la viola è rimasta a secco di gol.

Dall’altra parte, la Juventus di Francesco Magnanelli, al debutto come head coach, ha saputo forgiare un gruppo giovane ma maturo, capace di raggiungere anche le semifinali di Coppa Italia e la fase a eliminazione diretta della Youth League. L’assenza di supplementari e rigori favorisce la squadra meglio classificata, quindi i bianconeri sono chiamati a vincere nei 90 minuti regolamentari. La difesa affidata a Martinez e Verde, la regia di Ripani e Boufandar e il reparto offensivo guidato da Vacca rappresentano le armi principali. Da monitorare le condizioni dei portieri Zelezny e Radu; pronto Marcu in caso di necessità. Assente Ngana per squalifica.

La gara tra Fiorentina e Juventus Primavera si preannuncia estremamente incerta, con due formazioni ricche di talento. I precedenti stagionali e la formula dei playoff, che premia la squadra meglio piazzata in classifica in caso di parità, rendono la sfida ancora più interessante. Non sono previsti tempi supplementari né rigori: in caso di pareggio, sarà la formazione toscana ad accedere alla semifinale.

