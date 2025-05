Pronostico Fiorentina-Bologna: statistiche e migliori quote oggi

Il confronto tra Fiorentina e Bologna rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della 37ª giornata di Serie A. Le due squadre arrivano a questa sfida con motivazioni e stati d’animo opposti: da una parte la necessità dei viola di rilanciarsi dopo un periodo altalenante, dall’altra l’entusiasmo di un Bologna reduce dalla vittoria in Coppa Italia e già qualificato in Europa League. Questo scontro diretto è cruciale per le ambizioni europee di entrambe e il risultato potrebbe influenzare la corsa alle posizioni nobili della classifica.

Statistiche recenti e motivazioni della Fiorentina

La stagione della Fiorentina è stata caratterizzata da alti e bassi, con una serie di risultati altalenanti che hanno compromesso le possibilità di raggiungere la zona Champions League. Attualmente i viola occupano il nono posto, con 59 punti, a cinque lunghezze dal quarto posto. Negli ultimi turni, la squadra guidata da Raffaele Palladino ha sofferto due sconfitte pesanti: l’eliminazione dall’Europa Conference League per mano del Real Betis e il recente ko contro il Venezia. Inoltre, la formazione è decimata da assenze importanti come Cataldi, Kean e Gudmundsson, oltre alle squalifiche di Zaniolo, Beltran e Folorunsho. Questa situazione costringe il tecnico a soluzioni di emergenza, come l’impiego del giovane Caprini in attacco e la conferma di un modulo 3-4-2-1.

Bologna invece arriva con entusiasmo dopo aver sollevato la sua terza Coppa Italia grazie al successo in finale contro il Milan. La squadra di Vincenzo Italiano ha garantito almeno la partecipazione all’Europa League e ora sogna addirittura il quarto posto, distante soltanto due punti. I felsinei hanno ottenuto il successo nell’ultimo confronto diretto all’andata, imponendosi per 1-0 al Dall’Ara. Nonostante le energie spese in settimana, la squadra potrà contare su un organico quasi al completo e qualche possibile rotazione tra i titolari, con Ndoye, Odgaard e Orsolini pronti a incidere.

Fiorentina : 59 punti, 9° posto, ultimi due match persi

: 59 punti, 9° posto, ultimi due match persi Bologna : 62 punti, 7° posto, reduce dal trionfo in Coppa Italia

: 62 punti, 7° posto, reduce dal trionfo in Coppa Italia Ultimo scontro diretto: Bologna–Fiorentina 1-0

Probabili formazioni:

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Parisi, Fagioli, Mandragora, Gosens; Ndour, Colpani; Caprini.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Juan Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga.

L’equilibrio tra le due formazioni è sottolineato anche dalle quote dei bookmaker, che vedono sia la vittoria della Fiorentina che quella del Bologna a 2.65. Il pareggio è bancato a 3.10, mentre l’Under 2.5 si attesta a 1.60. Il pronostico principale degli esperti suggerisce il segno “x2”, ovvero Bologna imbattuto, e la possibilità che entrambe le squadre vadano in gol. Interessante anche la quota per un eventuale successo rossoblù, fissata a 2.90.

In sintesi, Fiorentina–Bologna si preannuncia una sfida ricca di tensione e punti pesanti in palio. Le statistiche recenti e lo stato di forma premiano leggermente i rossoblù, ma la voglia di riscatto dei viola potrebbe dare vita a una partita equilibrata e imprevedibile. Per chi segue le scommesse, le quote suggeriscono una leggera preferenza per il Bologna e la possibilità di una gara con poche reti. Consulta i nostri approfondimenti per non perdere le ultime analisi sulle sfide più decisive della Serie A!