Pronostico Fenerbahce-Besiktas: statistiche e analisi derby

La Super Lig turca si avvia verso la conclusione e il derby tra Fenerbahce e Besiktas, in programma a Istanbul, si presenta come uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Con soli cinque turni al termine, entrambe le squadre hanno obiettivi precisi: i padroni di casa inseguono la capolista per la corsa al titolo, mentre gli ospiti puntano a consolidare la propria posizione europea. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni e le aspettative sono altissime tra i tifosi delle due storiche rivali.

Fenerbahce: statistiche recenti e assenze chiave per Mourinho

Il Fenerbahce, oggi guidato da José Mourinho, si presenta alla sfida forte di un buon rendimento nelle ultime cinque giornate, durante le quali ha raccolto:

3 vittorie

1 pareggio

1 sconfitta

Nonostante la forma positiva, i gialloneri devono fare i conti con alcune defezioni importanti. L’assenza dello squalificato Kostic e degli infortunati Sofyan Amrabat, Mert Muldur e Rodrigo Becao costringe lo “Special One” a ripensare l’assetto tattico, probabilmente optando per una difesa a tre con Skriniar come perno centrale. A centrocampo, Fred avrà il compito di gestire la manovra, coadiuvato da Szymanski e dagli esterni Osayi-Samuel e Aydin. In attacco, il ballottaggio tra En Nesiry ed Edin Dzeko dovrebbe premiare il marocchino, con Tadic e Talisca alle sue spalle.

Il Besiktas, guidato da Ole Gunnar Solskjaer, arriva al derby dopo una convincente vittoria per 5-1 sull’Hatayspor. In particolare, Ciro Immobile si è distinto con una tripletta che lo porta a 18 gol stagionali. L’attacco bianconero vede protagonisti anche Rafa Silva, Rashica e Joao Mario, mentre a centrocampo ci saranno Hadziahmetovic e Gedson Fernandes. In difesa, conferme per Gabriel Paulista e Topcu.

La lunga storia di questa rivalità parla di 162 incontri ufficiali dal 1959. Il bilancio è di assoluta parità: stesso numero di vittorie per entrambe e ben 50 pareggi. Nella gara d’andata il Besiktas si era imposto per 1-0 grazie a Oxlade-Chamberlain. Le statistiche suggeriscono grande equilibrio, rendendo difficile un pronostico secco sul vincitore.

Il derby tra Fenerbahce e Besiktas promette spettacolo e incertezza fino all’ultimo minuto. Le assenze pesano soprattutto sulla squadra di Mourinho, ma la forma recente dei padroni di casa lascia aperta ogni possibilità. Le quote vedono favoriti i gialloneri, ma la possibilità di una partita ricca di gol è avvalorata dai numeri delle ultime uscite. Scommettere su una marcatura di Ciro Immobile o sull’opzione Gol + Over potrebbe rivelarsi interessante.

Consulta tutte le nostre analisi esclusive e resta aggiornato sulle sfide più avvincenti della Super Lig turca!