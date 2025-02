Home | Pronostico FA Cup: Man United vs Fulham in bilico

Manchester United e Fulham si preparano ad affrontarsi per una sfida cruciale negli ottavi di finale della FA Cup, programmata per domenica 2 marzo nel pomeriggio all’Old Trafford. Per i Red Devils guidati da Amorim, questo incontro rappresenta una chance per riscattare una stagione deludente, mentre il Fulham di Silva punta a proseguire il suo cammino verso un possibile ritorno in Europa dopo anni di assenza. Le due squadre si sono già affrontate due volte in Premier League quest’anno, con vittorie di misura per lo United.

Statistiche e precedenti tra Red Devils e Cottagers

I dati parlano chiaro: negli incontri precedenti, lo United ha sempre trionfato contro i londinesi quando si tratta di FA Cup. Questo confronto rappresenta il quarto in coppa tra le due squadre e la terza volta che si sfidano all’Old Trafford. In Premier League, quest’anno, il Manchester United ha avuto la meglio in entrambi i match, vincendo di misura. Tuttavia, il Fulham ha dimostrato di essere in forma, venendo da un convincente successo contro il Wolverhampton.

Passando alle quote, i bookmaker considerano i Red Devils favoriti con una quota di 2.35 per la vittoria, mentre il pareggio è quotato a 3.25 e una vittoria dei Cottagers a 3.10, con un leggero calo. Nonostante le difficoltà stagionali, lo United ha il vantaggio del fattore campo e della tradizione favorevole in coppa, ma il Fulham non è da sottovalutare, soprattutto considerando l’ottima forma recente. La probabilità di una partita con più di 2.5 gol è alta, così come quella di entrambe le squadre a segno.

In conclusione, il match tra Manchester United e Fulham promette spettacolo e incertezza. Le quote riflettono un equilibrio potenziale, con i Red Devils favoriti ma non nettamente. Gli analisti suggeriscono di puntare sul passaggio del turno dello United, ma con cautela, data la forma attuale del Fulham. Le previsioni indicano un possibile 2-1 a favore dei padroni di casa, ma il risultato finale è tutt’altro che scontato.

