Pronostico F1 Jeddah: McLaren vs Red Bull, tutte le statistiche

Il Gran Premio di Jeddah si prepara a regalare emozioni e colpi di scena in una stagione di Formula 1 già ricca di sorprese e ribaltamenti. Dopo quattro appuntamenti intensi, si delineano statistiche e tendenze che influenzano i pronostici per il titolo piloti e costruttori, con particolare attenzione alle performance di McLaren e Red Bull. Gli appassionati e gli scommettitori guardano con interesse ai dati degli ultimi anni, che offrono spunti preziosi per capire chi potrà davvero puntare al successo finale.

McLaren e Red Bull: numeri, quote e precedenti a Jeddah

Le recenti statistiche della Formula 1 offrono numerosi indizi per chi cerca di prevedere l’esito della stagione e del Gran Premio di Jeddah. Ecco alcuni dati chiave che emergono dall’analisi dei risultati:

Il team che conquista la pole position nella prima gara stagionale ha vinto il Mondiale piloti 16 volte su 18 negli ultimi anni (88%), un dato che fa sorridere McLaren , grazie a Lando Norris in pole a Melbourne.

Un pilota che firma l'hat-trick (pole, giro veloce e vittoria) nella prima gara ha poi vinto il titolo nel 77% dei casi.

Il dominio nelle sessioni di libere a Suzuka si è tradotto in vittorie sia nel Mondiale piloti che in quello costruttori in tutte e 5 le occasioni recenti.

Chi ha vinto il GP di Suzuka ha poi conquistato il Mondiale piloti 11 volte su 11 dal 2012, dato che favorisce Red Bull e Max Verstappen.

Per quanto riguarda il GP di Jeddah 2025, sarà Verstappen a partire in pole, seguito da Oscar Piastri (McLaren) in prima fila. La griglia vede poi George Russell e Charles Leclerc nelle posizioni di rincalzo, mentre Norris dovrà rimontare dalla decima piazza dopo un errore in qualifica. La superiorità del passo gara McLaren è emersa con forza, ma la pole di Verstappen e le statistiche di Suzuka mantengono vivi i pronostici a favore di Red Bull.

Le strategie di gara prevedono principalmente una sosta unica: partenza con gomme medie e passaggio alle dure prima di metà gara. Tuttavia, la presenza della Safety Car e le possibili varianti strategiche potrebbero offrire spiragli a chi partirà più indietro, come Norris e Hamilton. Chi dovrà rimontare potrebbe optare per gomme dure già al via, sperando in colpi di scena.

In sintesi, il Gran Premio di Jeddah si annuncia combattuto, con McLaren e Red Bull pronte a contendersi la vittoria e preziosi punti in ottica mondiale. Le quote riflettono il duello al vertice tra Verstappen e i piloti McLaren, mentre Ferrari e Mercedes inseguono. Segui i nostri approfondimenti per restare aggiornato sulle strategie, le statistiche e le migliori opportunità di pronostico per la Formula 1!