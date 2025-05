Pronostico Everton-Southampton: statistiche e analisi quote

La Premier League si prepara a vivere un momento storico con l’ultima partita che si disputerà al Goodison Park, stadio simbolo dell’Everton. L’impianto, conosciuto come la “Grande Dama” del calcio britannico, chiude i battenti dopo aver ospitato più partite di ogni altro stadio nella massima serie inglese. La sfida tra Everton e Southampton, valida per la 37ª giornata, promette emozioni non solo per il valore simbolico dell’evento, ma anche per l’andamento delle due squadre coinvolte.

Statistiche a confronto: l’addio dell’Everton al Goodison Park

Analizzando la stagione dell’Everton, emergono dati significativi:

42 punti conquistati in campionato

9 vittorie e 15 pareggi

Un attacco poco prolifico con 39 reti segnate

L’ex attaccante friulano Beto capocannoniere con 8 gol

Un margine di sicurezza di +20 sulla zona retrocessione

La squadra si prepara al trasferimento nel nuovo stadio Bramley-Moore Dock, mentre la dirigenza celebra l’ingresso del nuovo CEO Angus Kinnear, figura di esperienza nel calcio inglese.

Al contrario, il Southampton vive una stagione estremamente complicata:

Ultimo posto con soli 12 punti

Appena 2 vittorie e 6 pareggi

Peggior difesa del campionato con 83 reti subite

Attacco meno prolifico con 25 gol realizzati

La scelta di puntare su Juric in panchina non ha portato i risultati sperati. Tuttavia, nell’ultimo turno, i biancorossi hanno ottenuto un pareggio a reti inviolate contro il Manchester City di Guardiola, mettendo in difficoltà i campioni in carica.

Per quanto riguarda i pronostici, gli esperti suggeriscono:

Vittoria Everton (esito 1)

(esito 1) Possibilità che Beto segni almeno un gol (marcatore)

segni almeno un gol (marcatore) Over 9,5 calci d’angolo totali nel match

L'addio al Goodison Park rappresenta un evento unico per la storia dell'Everton, mentre il Southampton cerca almeno di chiudere la stagione con dignità. Le quote proposte vedono favoriti i padroni di casa, con la giocata su Beto marcatore molto interessante. Chi cerca alternative può puntare sull'over 9,5 corner.