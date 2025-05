Pronostico Everton-Ipswich: statistiche, analisi e quote top

Il prossimo turno di Premier League si presenta con due sfide che attirano l’attenzione degli appassionati e degli analisti: Everton–Ipswich Town e Leicester–Southampton. Entrambi gli incontri, in programma sabato alle 16:00, mettono di fronte squadre che hanno vissuto una stagione complicata, tra salvezze già acquisite e retrocessioni ormai certe. In questo articolo esamineremo statistiche, precedenti e pronostici, offrendo una panoramica chiara anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle scommesse sportive.

Everton in cerca di riscatto dopo un finale di stagione tranquillo

L’Everton affronta l’Ipswich Town in una partita che, sulla carta, sembra avere pochi significati per la classifica ma offre diversi spunti statistici e pronostici interessanti:

L’ Everton ha già raggiunto la salvezza con largo anticipo dopo un cambio in panchina che ha visto il ritorno di Moyes . Nelle ultime nove partite ha perso solo due volte, entrambe contro squadre di vertice ( Manchester City e Chelsea ).

ha già raggiunto la salvezza con largo anticipo dopo un cambio in panchina che ha visto il ritorno di . Nelle ultime nove partite ha perso solo due volte, entrambe contro squadre di vertice ( e ). L’ Ipswich Town è retrocesso aritmeticamente la scorsa settimana dopo la sconfitta per 3-0 contro il Newcastle . La sua permanenza in Premier League è durata solo una stagione.

è retrocesso aritmeticamente la scorsa settimana dopo la sconfitta per 3-0 contro il . La sua permanenza in è durata solo una stagione. Le ultime otto partite dell’Everton hanno visto spesso il segno “Under 2.5”, cioè meno di tre gol segnati in totale.

Squadra Ultime 9 partite Gol subiti Everton 2 sconfitte Costante Under 2.5 Ipswich Town Retrocesso Ultima: 0-3 col Newcastle

Il pronostico vede favoriti i padroni di casa, che vorranno salutare nel migliore dei modi il proprio pubblico prima di trasferirsi nel nuovo stadio. La quota per la vittoria dei Toffees è interessante, così come quella per l’”Under 2.5″, una costante nei loro ultimi incontri.

La seconda sfida riguarda Leicester e Southampton, due squadre che torneranno in Championship dopo una stagione deludente. I Saints sono ultimi, con appena 11 punti, e rischiano di eguagliare il record negativo del Derby County. Il Leicester non vince da gennaio e anche l’arrivo in panchina di Ruud van Nistelrooy non ha cambiato la situazione. Entrambe le formazioni hanno difese fragili, con un totale di 156 gol subiti.

Il Southampton ha vinto solo 2 partite in stagione.

ha vinto solo 2 partite in stagione. Il Leicester potrebbe sfruttare il fattore campo per interrompere il digiuno di vittorie.

potrebbe sfruttare il fattore campo per interrompere il digiuno di vittorie. Ci si attende una partita con almeno tre reti complessive.

Le quote più rilevanti vedono la vittoria del Leicester a 2.20 su Goldbet, Lottomatica e Snai, mentre l’”Under 2.5″ per Everton-Ipswich Town è quotato 1.90 su Goldbet e Lottomatica, 1.87 su Snai. Questi valori riflettono l’andamento delle squadre e la tendenza agli incontri con pochi gol per i Toffees.

In sintesi, le sfide di Premier League di questo turno offrono spunti per analisi statistiche e pronostici, soprattutto in ottica di gol segnati e risultati delle squadre già condannate alla retrocessione. Le quote attuali suggeriscono una probabile vittoria dell’Everton e un match equilibrato tra Leicester e Southampton, con attenzione particolare al numero di reti segnate. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!