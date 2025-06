Pronostico Europei a squadre: Italia-Germania, statistiche e quote

La Nazionale italiana di atletica leggera si trova al comando della classifica degli Europei a squadre, con un vantaggio importante sulla Germania e una serie di rivali temibili come Polonia, Paesi Bassi, Gran Bretagna e Spagna. L’ultima giornata di gare, in programma a Madrid, promette emozioni forti e incertezza fino all’ultimo: riuscirà l’Italia a confermare il titolo conquistato due anni fa? Analizziamo le prove più attese e le prospettive di podio e vittoria.

Germania e Italia: confronto diretto nelle gare decisive

La giornata conclusiva degli Europei a squadre vede la Germania come principale avversaria dell’Italia nella corsa al titolo. Ecco alcuni confronti chiave e statistiche da tenere d’occhio:

Getto del peso maschile : Leonardo Fabbri , forte del miglior lancio mondiale dell’anno (22.31 m), dovrà fronteggiare il tedesco Silas Ristl (20.27 m stagionale) e altri rivali di spicco.

: , forte del miglior lancio mondiale dell’anno (22.31 m), dovrà fronteggiare il tedesco (20.27 m stagionale) e altri rivali di spicco. Salto in lungo femminile : attesissimo il duello tra Larissa Iapichino (7.06 m) e la tedesca Malaika Mihambo (7.07 m).

: attesissimo il duello tra (7.06 m) e la tedesca (7.07 m). 200 metri maschili : Fausto Desalu parte da favorito con 20.21, ma dovrà guardarsi da Joshua Hartmann (20.77, 20.02 in carriera) per la Germania .

: parte da favorito con 20.21, ma dovrà guardarsi da (20.77, 20.02 in carriera) per la . 4×400 mista: la staffetta finale potrebbe essere decisiva per l’assegnazione del trofeo, con Paesi Bassi, Polonia e Germania in grado di insidiare l’Italia.

La situazione nelle altre gare è altrettanto incerta, con prove in cui l’Italia dovrà difendersi o tentare l’assalto al podio, come il salto in alto femminile (favorita l’ucraina Mahuchikh) e i 1500 metri femminili, dove Marta Zenoni sarà chiamata a una prestazione di spessore contro la tedesca Kolberg.

L’ultima giornata degli Europei a squadre di atletica a Madrid si preannuncia ricca di pathos e colpi di scena. L’Italia parte in posizione di vantaggio ma dovrà gestire al meglio le proprie risorse per contenere il ritorno della Germania e delle altre nazioni in lizza per il podio. Particolare attenzione va riservata a gare come il getto del peso e il salto in lungo, dove si incrociano i destini delle due squadre principali. Le quote attuali vedono l’Italia leggermente favorita, ma tutto potrebbe decidersi nella staffetta finale 4×400 mista.

Per non perdere nessun aggiornamento sulle gare e i pronostici degli Europei a squadre, segui le nostre analisi dettagliate e resta sempre informato sulle evoluzioni della classifica!