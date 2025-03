Pronostico Europa League: United vs Bilbao

Europa League continua a sorprendere gli appassionati con partite emozionanti e statistiche sorprendenti. Con un totale di 515 gol fino agli ottavi di finale, il torneo si conferma come una delle competizioni più avvincenti e prolifiche nel panorama calcistico europeo. Tra le squadre protagoniste, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham e Lazio si contendono il titolo, promettendo spettacolo e colpi di scena ad ogni partita.

Bilbao e Manchester United: statistiche a confronto

La competizione si è accesa con l’ingresso nei quarti di finale, dove le statistiche delle squadre in corsa fanno da padrone nelle previsioni dei bookmaker. L’Athletic Bilbao, con una tradizione di gioco aggressivo e una difesa granitica, è tra le favorite a un passo dalla finale. Al San Mamés, i Leones hanno ribaltato il risultato dell’andata contro la Lupa, dimostrando una forma eccellente. Le quote attuali vedono il Manchester United come un avversario temibile ma partente da sfavorito in trasferta contro il Lione.

Con una media di quasi 3 gol per partita, l’Europa League si conferma uno spettacolo di reti e azioni mozzafiato. Tra le squadre più prolifiche troviamo il Bodo Glimt e il Lione, con rispettivamente 24 e 23 reti segnate. Tuttavia, è Hogh del Fulmine a dominare la classifica dei capocannonieri con 7 gol, mentre Cherki del Lione si distingue come maestro degli assist con 8 passaggi decisivi.

Le scommesse vedono una lotta serrata per il titolo: United e Bilbao si contendono la testa delle quote Antepost a 4.33, mentre il Tottenham è leggermente favorito a 4.5. In questo contesto, le Aquile della Lazio continuano a sorprendere con una quota vincente fissata a 5.5, mentre il Francoforte e il Lione restano outsider rispettivamente a 8.5 e 11.

Con queste premesse, l’Europa League promette un finale di stagione incandescente, dove ogni partita può capovolgere le previsioni e regalare nuove emozioni agli appassionati di calcio e scommesse. Le sorprese non mancano mai, con il Bodo Glimt outsider quotato a 34 e i Rangers determinati a ribaltare le aspettative a quota 23.

Vuoi rimanere aggiornato su altri eventi sportivi? Scopri gli ultimi pronostici nella nostra sezione dedicata!