Pronostico Europa League: AZ vs Tottenham

AZ Alkmaar e Tottenham si preparano a un confronto decisivo negli ottavi di finale dell’Europa League 2024/2025. Dopo essersi affrontati nella fase a campionato, le due squadre tornano sul campo giovedì 6 marzo 2025. Con gli inglesi leggermente favoriti, entrambe le squadre puntano alla qualificazione ai quarti, promettendo una sfida ricca di emozioni e colpi di scena.

Statistiche e quote per AZ vs Tottenham

La sfida tra AZ Alkmaar e Tottenham si preannuncia combattuta, con i precedenti che vedono i londinesi in vantaggio. Nella fase a campionato, gli Spurs hanno ottenuto una vittoria di misura, grazie a un rigore di Richarlison. La partita si disputerà alle 18:45 all’AFAS Stadion di Alkmaar.

Ultimo precedente ufficiale : Tottenham 1-0 AZ

: Tottenham 1-0 AZ Quote principali : Tottenham vincente: 2.05 AZ vincente: 3.25 Pareggio: 3.60

: Previsione risultato: AZ 1-2 Tottenham

Il Tottenham, nonostante un’annata non brillante, parte favorito. Gli olandesi arrivano da una sconfitta contro l’Heerenveen, mentre gli inglesi hanno avuto il vantaggio di riposare nel weekend. Le probabilità indicano una partita con più gol rispetto al precedente incontro, con la possibilità di vedere una performance convincente da parte degli attaccanti di entrambe le squadre.

Per quanto riguarda le formazioni, l’AZ dovrebbe presentarsi con un modulo 4-2-3-1, mentre il Tottenham potrebbe optare per un 4-3-3. Gli uomini chiave da seguire saranno Koopmeiners per i padroni di casa e Maddison per gli ospiti.

Questa partita non è solo una questione di numeri e strategie, ma anche di come ogni squadra saprà affrontare la pressione e sfruttare le occasioni che si presenteranno nel corso dei 90 minuti.

Con le quote che suggeriscono un match equilibrato, l’entusiasmo dei tifosi sarà al massimo, rendendo questa sfida un appuntamento da non perdere per gli appassionati.

In conclusione, la partita tra AZ Alkmaar e Tottenham non è solo una questione di statistiche e pronostici. Sarà una prova di resistenza e talento, con entrambe le squadre determinate a marcare il loro passaggio ai quarti di finale dell’Europa League. Le quote attuali vedono gli inglesi leggermente favoriti, ma il calcio è imprevedibile e tutto può ancora accadere.

Segui i nostri aggiornamenti per scoprire quale squadra avrà la meglio in questa avvincente sfida europea!