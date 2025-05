Pronostico Eredivisie: statistiche e sfide tra Ajax e PSV

La Eredivisie olandese si avvicina alle sue ultime e decisive battute con una situazione di classifica che resta incerta sia per la corsa al titolo sia per le posizioni europee e la salvezza. Le recenti battute d’arresto della capolista Ajax hanno riacceso la sfida con il PSV Eindhoven, mentre nelle zone basse e centrali la lotta per la Conference League e la permanenza in massima serie resta apertissima. In questo momento, ogni partita può ribaltare le gerarchie e nessuna squadra può permettersi passi falsi.

Statistiche e risultati recenti: Ajax e PSV si contendono il titolo

Il massimo campionato olandese vede l’Ajax ancora in testa, ma con un solo punto di vantaggio sul PSV Eindhoven a due giornate dalla conclusione. I biancorossi di Francesco Farioli hanno raccolto appena un punto nelle ultime tre gare, subendo pesanti sconfitte contro avversari come Utrecht (0-4) e NEC (0-3). La formazione di Amsterdam dovrà affrontare il Groningen, undicesimo in classifica ma ancora in corsa per i playoff di Conference League. Nonostante la recente sconfitta contro l’AZ Alkmaar, il Groningen in casa ha segnato dieci gol nelle ultime due partite, mostrando un attacco prolifico.

Ajax : 1 punto negli ultimi 3 turni

: 1 punto negli ultimi 3 turni PSV Eindhoven : 5 vittorie nelle ultime 6 gare

: 5 vittorie nelle ultime 6 gare Groningen: 10 gol segnati nelle ultime 2 gare casalinghe

Il PSV Eindhoven, guidato da Peter Bosz, ha approfittato del rallentamento dei rivali vincendo quasi tutte le partite dalla sconfitta contro l’Arsenal in Champions League. Nell’ultimo turno ha superato il Feyenoord per 3-2 a Rotterdam e si prepara ad affrontare l’Heracles, squadra dodicesima in classifica che in trasferta ha vinto solo tre volte e non espugna il campo del PSV dal 2015. Anche qui le motivazioni giocano un ruolo chiave, considerato che l’Heracles è ancora in corsa per i playoff ma ha mostrato fragilità difensive nelle ultime settimane.

Partita Possibile Risultato Quote Principali Groningen-Ajax 1-2 Segno “Gol” a 1.70 PSV Eindhoven-Heracles 4-1 Over 3.5 a 1.45-1.57

La penultima giornata offre poi sfide importanti anche per Feyenoord, , Utrecht, Go Ahead Eagles e altre squadre impegnate nella corsa all’Europa o alla salvezza, con partite che promettono almeno tre o quattro reti complessive.

In conclusione, la Eredivisie regala un finale di stagione ricco di incertezza, con il titolo ancora in bilico e tante posizioni aperte sia in zona playoff che in zona retrocessione. Le quote suggeriscono partite ricche di gol: il segno “Gol” per Groningen-Ajax è dato a 1.70, mentre l’“Over 3.5” in PSV Eindhoven-Heracles oscilla tra 1.45 e 1.57. Segui i nostri aggiornamenti per non perdere nessuna analisi e diventare protagonista insieme ai nostri esperti in questa appassionante volata finale della stagione!