Pronostico e statistiche WorldSBK Cremona: chi vincerà?

Il Cremona Circuit si prepara a ospitare per la seconda volta il prestigioso appuntamento del WorldSBK, la massima espressione delle competizioni motociclistiche derivate di serie dopo la MotoGP. L’evento, che coinvolge piloti di spicco come Nicolò Bulega, attuale leader del campionato, Danilo Petrucci, protagonista di una carriera unica nelle maggiori categorie delle due ruote, e altri grandi nomi, promette di regalare spettacolo e grandi emozioni sia agli appassionati che ai neofiti. La città di Cremona è già pronta a immergersi nell’atmosfera delle corse, con iniziative che coinvolgeranno pubblico e famiglie.

Statistiche e clima spettacolare: il Cremona Circuit protagonista

Il Cremona Circuit si distingue per la sua particolare configurazione che pone gli spettatori a pochissima distanza dai piloti, rendendo l’esperienza unica nel panorama motociclistico internazionale. Nel 2023, l’esordio della pista nel calendario WorldSBK ha raccolto un successo di pubblico straordinario, con tribune gremite e un’atmosfera calorosa che ha sorpreso anche gli stessi piloti. Le previsioni per quest’anno sono ancora più ottimistiche: si punta a raggiungere quota 60.000 spettatori, grazie anche a una logistica ben studiata che prevede parcheggi gratuiti e aree dedicate ai motociclisti.

Le tribune sono collocate all’interno della pista, a soli cinque metri dall’azione, offrendo una visuale privilegiata e coinvolgente.

Il tracciato, inizialmente giudicato poco favorevole ai sorpassi, ha invece regalato uno dei round più combattuti della stagione scorsa.

Il programma del weekend include, oltre alle gare principali, la Superpole, la Superpole Race e eventi collaterali come il Paddock Show e le esibizioni delle categorie femminili, tra cui la campionessa Ana Carrasco.

La presenza di numerose attività per famiglie, tra cui simulatori, minimoto e la possibilità di accedere alla pit-lane per incontrare i piloti, rende l’evento accessibile e divertente per ogni fascia d’età. Gli appassionati potranno anche ammirare moto storiche e partecipare a sessioni di autografi e selfie con i protagonisti della pista.

Dal punto di vista sportivo, il favorito per la vittoria resta Toprak Razgatlıoğlu, assente lo scorso anno per infortunio, seguito da Bulega, Petrucci e Iannone. La competizione si preannuncia dunque molto equilibrata, con diversi piloti in grado di puntare al podio sia sabato che domenica.

In conclusione, il weekend del WorldSBK al Cremona Circuit si conferma uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di motociclismo. Con una partecipazione prevista di oltre 60.000 spettatori e un’offerta ricca di eventi collaterali, l’evento rappresenta un’occasione imperdibile sia per chi segue da tempo le gare sia per chi si avvicina per la prima volta a questo affascinante mondo. Le quote per i principali favoriti vedono Razgatlıoğlu in testa, ma l’incertezza regna sovrana grazie all’alto livello dei partecipanti.

