Pronostico e statistiche Wimbledon: Draper sfida i big

Il torneo di Wimbledon 2025 si avvicina e l’attenzione degli appassionati di tennis si concentra non solo sui soliti nomi noti, ma anche su chi potrebbe sorprendere. Tra questi, spicca il britannico Jack Draper, giovane talento che si è guadagnato un posto tra i favoriti grazie a una crescita costante e alle sue peculiarità tecniche particolarmente adatte ai campi in erba. In questo articolo analizzeremo il suo stato di forma, le statistiche recenti e le prospettive secondo gli esperti e i bookmaker.

Jack Draper: statistiche e potenziale per il torneo di Wimbledon

Jack Draper arriva a Wimbledon 2025 da nuovo numero 4 del mondo, il miglior piazzamento della sua carriera. Questo risultato gli garantisce un tabellone favorevole: potrà evitare i principali rivali Jannik Sinner e Carlos Alcaraz almeno fino all’eventuale semifinale. Un vantaggio importante per un tennista che sta finalmente esprimendo tutto il suo potenziale.

Il suo gioco si adatta perfettamente ai prati: Draper

è mancino, dotato di un servizio potente e angolato, un diritto esplosivo e un rovescio anticipato e aggressivo. Nonostante non sia un classico serve & volleyer, il suo stile corto e diretto gli consente di chiudere rapidamente gli scambi, caratteristica fondamentale soprattutto nella prima settimana, quando i campi sono ancora rapidi.

Negli anni passati, Draper non è mai andato oltre il secondo turno a Wimbledon. Nel 2024, ha superato Elias Ymer al quinto set, per poi cedere contro Cameron Norrie.

Il salto di qualità compiuto nell’ultima stagione è però evidente: oggi Draper è considerato dagli addetti ai lavori e dai bookmaker come uno dei principali outsider per il titolo, subito dopo i nomi di Sinner, Alcaraz e Novak Djokovic. Il britannico si trova ora a dover gestire una pressione crescente, tipica di chi gioca in casa, ma anche di chi viene indicato come possibile sorpresa del torneo.

Anno Risultato Wimbledon 2023 Secondo turno 2024 Secondo turno

Il 2025 potrebbe rappresentare per Draper l’occasione giusta per superare i limiti mostrati finora e imporsi definitivamente nel panorama mondiale.

In sintesi, Jack Draper si presenta a Wimbledon con grandi aspettative e la concreta possibilità di essere protagonista. Le quote dei bookmaker lo vedono tra i primi favoriti, subito dietro i grandi nomi del circuito. Tutto dipenderà dalla sua capacità di gestire la pressione e far valere il proprio tennis aggressivo sui prati londinesi.

Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!