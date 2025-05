Pronostico e statistiche Virtus Bologna-Venezia: tutti i dati LBA

Con l’avvio dei playoff LBA Unipol 2025, l’attenzione degli appassionati di basket si concentra sulle partite che vedranno protagoniste alcune delle squadre più competitive del campionato italiano. Le sfide dei quarti di finale mettono di fronte formazioni dal grande passato e roster ricchi di talento, pronte a contendersi un posto tra le migliori quattro. In questa fase, le statistiche stagionali e le condizioni delle squadre giocano un ruolo centrale nell’analisi dei pronostici, offrendo spunti interessanti anche per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle scommesse sportive.

Virtus Bologna favorita nei quarti: statistiche e trend

I quarti di finale propongono incroci particolarmente interessanti, con Virtus Bologna chiamata a confermare la sua supremazia stagionale contro Reyer Venezia. La formazione bolognese, dopo aver mancato l’appuntamento con i playoff di Eurolega, ha chiuso il campionato in grande spolvero: cinque vittorie consecutive che ne certificano la solidità e la concentrazione verso l’obiettivo scudetto.

Virtus Bologna ha dominato la regular season e arriva ai playoff con grande fiducia.

ha dominato la regular season e arriva ai playoff con grande fiducia. La squadra ha rafforzato il roster con l’innesto di Brandon Taylor e, nonostante la partenza di Holiday , mantiene un organico di altissima qualità.

e, nonostante la partenza di , mantiene un organico di altissima qualità. Reyer Venezia invece ha vissuto una stagione più complessa: solo due vittorie nelle ultime sei partite e alcune problematiche di roster hanno limitato il rendimento degli uomini di Spahija.

Secondo le analisi degli esperti, la Virtus parte nettamente favorita, anche per il vantaggio del fattore campo. Tuttavia, i playoff spesso riservano sorprese e la capacità di Venezia di reagire nelle partite chiave non è da sottovalutare.

Non meno acceso l’interesse attorno agli altri quarti: Trapani, neopromossa e seconda forza della regular season, affronta una Reggio Emilia in cerca di riscatto dopo un calo di rendimento. Brescia e Trieste si sfidano in una serie equilibrata, con i lombardi che possono contare sul probabile MVP Bilan e sull’esperienza di Della Valle, mentre i friulani puntano sulla freschezza e sul gioco rapido da tre punti. Infine, Trento e Milano promettono spettacolo in quella che si prospetta la serie più equilibrata: i meneghini, pur senza il fattore campo, potranno sfruttare la profondità del roster e il recupero di Josh Nebo, mentre i trentini fanno affidamento sul gruppo compatto guidato da Galbiati e sulle sorprese della panchina.

I pronostici degli operatori vedono favorite Virtus Bologna, Trapani e Brescia, mentre Trento-Milano si presenta come la serie più incerta. Le quote rispecchiano questi equilibri, con margini più stretti nelle sfide tra squadre apparentemente più vicine per valori tecnici e stato di forma.

Per non perdere aggiornamenti e analisi dettagliate sui playoff del basket italiano, segui il nostro approfondimento: ogni turno sarà raccontato con statistiche, curiosità e tutte le informazioni utili per chi ama seguire da vicino le grandi sfide della LBA.