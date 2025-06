Home | Pronostico e statistiche Spal Under 17 e Under 16: playoff Serie C

Le squadre giovanili della Spal rappresentano ormai una solida realtà nel panorama nazionale della Serie C, soprattutto per quanto riguarda i settori Under 17 e Under 16. Con la stagione delle prime squadre conclusa, i riflettori si spostano sulle giovani promesse biancazzurre che stanno affrontando con grande determinazione i playoff dei rispettivi campionati. La tradizione positiva del vivaio di via Copparo continua a garantire emozioni forti ai tifosi e a mantenere alto l’interesse attorno alle giovanili della società ferrarese.

Spal Under 17: vittoria all’andata e statistiche favorevoli

La squadra Under 17 guidata da Emiliano Corsi ha concluso la regular season al primo posto, a pari merito con il Vicenza, confermando una solidità che si è riflessa anche nel primo turno dei playoff. Nella gara di andata dei quarti di finale, disputata allo stadio Paolo Mazza, i giovani biancazzurri hanno superato per 2-0 l’Albinoleffe, grazie a un uno-due micidiale messo a segno prima dell’intervallo. Questi risultati proiettano la Spal verso la gara di ritorno a Cologno al Serio con un vantaggio che fa ben sperare per la qualificazione alla semifinale. Tuttavia, lo staff tecnico invita alla massima attenzione: sottovalutare l’avversario potrebbe essere fatale e ribaltare il pronostico favorevole.

Spal Under 17: 1° posto in regular season (a pari punti con Vicenza )

Under 17: 1° posto in regular season (a pari punti con ) Vittoria 2-0 nell’andata dei quarti di finale contro Albinoleffe

Gara di ritorno decisiva a Cologno al Serio

Parallelamente, la Under 16 di Schiavon è protagonista della semifinale di andata del campionato nazionale. Dopo aver dominato la stagione regolare, la squadra ha saputo reagire a una situazione complicata ai quarti di finale contro il Perugia. Sconfitta all’andata e sotto anche nella gara di ritorno, la Spal ha compiuto una rimonta straordinaria ai supplementari, dimostrando carattere e spirito di gruppo. Ora l’avversario è l’Ascoli, primo nel proprio girone e ostacolo di livello per i biancazzurri.

Spal Under 16: rimonta ai supplementari contro il Perugia

Under 16: rimonta ai supplementari contro il Semifinale di andata contro l’Ascoli, leader del proprio gruppo

La giornata vede impegnate anche altre rappresentative giovanili della Spal: la Under 15 scende in campo nella Pareus Cup a Caorle, mentre al centro sportivo Bozzao è in programma un’amichevole contro il Dribbling.

Le selezioni Under 17 e Under 16 della Spal si confermano tra le principali protagoniste dei playoff di Serie C giovanile. Le statistiche e i risultati ottenuti finora avvalorano il buon lavoro svolto dal settore giovanile biancazzurro, che punta a riportare a casa titoli importanti. Per quanto riguarda le quote delle scommesse, il successo dell’Under 17 all’andata favorisce una previsione ottimistica sulla qualificazione in semifinale, mentre la sfida dell’Under 16 con l’Ascoli si preannuncia molto equilibrata.

Segui le nostre analisi e scopri tutte le novità sulle giovani promesse del calcio italiano: resta aggiornato con le nostre rubriche dedicate ai settori giovanili!