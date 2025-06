Pronostico e statistiche Shelton-Lehecka e Fritz-Fucsovics

Il circuito ATP si prepara a vivere una giornata intensa con i quarti di finale dei tornei su erba di Stoccarda e ’s-Hertogenbosch. Gli occhi degli appassionati di tennis sono puntati su match di grande interesse, dove protagonisti come Ben Shelton, Jiri Lehecka, Marton Fucsovics, Taylor Fritz, Gabriel Diallo e Karen Khachanov si sfideranno per un posto in semifinale. Le statistiche, i recenti risultati e le quote delle principali piattaforme di scommesse offrono spunti interessanti per chi segue il tennis e desidera orientarsi tra pronostici e analisi.

Statistiche e favoriti: analisi dei quarti ATP Stoccarda e ’s-Hertogenbosch

I quarti di finale dell’ATP Stoccarda vedono sfide tra giocatori in grande forma. Ecco alcuni dati salienti:

Ben Shelton (n.12 ATP) ha faticato negli ottavi ma ha mostrato tenacia, superando Pierre Hugues Herbert in due set molto combattuti.

(n.12 ATP) ha faticato negli ottavi ma ha mostrato tenacia, superando in due set molto combattuti. Jiri Lehecka (n.33 ATP) ha impressionato per solidità, battendo senza perdere set sia Benjamin Bonzi che Jan-Lennard Struff .

(n.33 ATP) ha impressionato per solidità, battendo senza perdere set sia che . Marton Fucsovics (n.112 ATP), partito dalle qualificazioni, ha superato avversari ostici come Yannick Hanfmann e Arthur Rinderknech .

(n.112 ATP), partito dalle qualificazioni, ha superato avversari ostici come e . Taylor Fritz (n.7 ATP), dopo un esordio complicato contro Quentin Halys, resta il favorito per la vittoria finale.

Nel torneo di ’s-Hertogenbosch, Gabriel Diallo e Karen Khachanov si affrontano dopo aver superato rispettivamente Aleksandar Vukic, Jordan Thompson e Mackenzie McDonald. Khachanov parte con i favori del pronostico, ma Diallo ha dimostrato solidità mentale e colpi efficaci.

Le competizioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, permettendo agli appassionati di seguire ogni scambio in tempo reale.

L’attenzione degli scommettitori è alta: le quote principali vedono favoriti Fritz, Shelton e Khachanov, ma non mancano alternative come le giocate Over/Under sui game totali o sul numero di set giocati.

Queste le principali opzioni di scommessa suggerite dagli esperti:

Vittoria Fritz o Shelton (quota più bassa, maggiore probabilità)

o (quota più bassa, maggiore probabilità) Over 22.5 game in diversi match (quota media, rischio moderato)

Possibili match al terzo set, soprattutto tra Diallo e Khachanov

Le scelte degli scommettitori dovrebbero comunque essere ponderate, considerando forma fisica, precedenti e adattamento ai campi in erba.

I quarti di finale di Stoccarda e ’s-Hertogenbosch promettono spettacolo e colpi di scena, con diversi top player chiamati a confermare il proprio status. Le quote attuali dei bookmaker vedono Fritz, Shelton e Khachanov come favoriti, ma la superficie e la pressione dei quarti potrebbero riservare sorprese. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!