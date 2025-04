Pronostico e statistiche Serie B: focus Spezia-Salernitana

Il campionato di Serie B entra nella sua fase decisiva con la 36esima giornata, concentrando tutte le partite in un unico giorno: giovedì 1 maggio. Le squadre si sfidano in un calendario serrato che prevede quattro incontri in soli tredici giorni, rendendo fondamentale ogni singolo risultato per la corsa alla promozione, ai playoff e alla salvezza. Le sfide di questa giornata promettono grande spettacolo e tensione, sia per chi lotta per un posto in Serie A sia per chi cerca di evitare la retrocessione.

Statistiche e curiosità sui precedenti di Spezia-Salernitana

La partita tra Spezia e Salernitana rappresenta uno dei punti focali della giornata. Gli ospiti, rilanciati in classifica dalle ultime due vittorie ottenute con l’arrivo di Marino in panchina, cercano di allontanarsi definitivamente dalla zona playout. Analizzando i precedenti, emerge un netto predominio dello Spezia sul proprio campo: nelle ultime otto gare interne, i liguri hanno vinto sei volte, mentre la Salernitana ha ottenuto un solo successo a La Spezia, risalente addirittura al marzo 1949. Questa statistica evidenzia quanto sia ostica la trasferta per i campani, che però arrivano con un rinnovato entusiasmo.

La giornata propone anche altri incontri chiave:

Palermo-SudTirol : sfida con in palio punti importanti per la zona playoff. I precedenti sono in perfetta parità con una vittoria a testa.

: sfida con in palio punti importanti per la zona playoff. I precedenti sono in perfetta parità con una vittoria a testa. Sampdoria-Cremonese : delicato scontro salvezza. I blucerchiati devono vincere per non rischiare la retrocessione, mentre i lombardi sono imbattuti da sette turni e non perdono fuori casa da tre mesi.

: delicato scontro salvezza. I blucerchiati devono vincere per non rischiare la retrocessione, mentre i lombardi sono imbattuti da sette turni e non perdono fuori casa da tre mesi. Cosenza-Bari : occasione per il Bari di riscattarsi dopo la sconfitta subita dal Modena . Nei 17 precedenti in Calabria, il Cosenza ha vinto 9 volte.

: occasione per il di riscattarsi dopo la sconfitta subita dal . Nei 17 precedenti in Calabria, il ha vinto 9 volte. Modena-Reggiana : derby emiliano con la Reggiana obbligata a sfatare la tradizione negativa al Braglia , dove ha vinto solo 6 volte su 43 incontri.

: derby emiliano con la obbligata a sfatare la tradizione negativa al , dove ha vinto solo 6 volte su 43 incontri. Mantova-Cesena : scontro diretto per i playoff con i virgiliani che vantano un margine di soli due punti sulla zona playout.

: scontro diretto per i playoff con i virgiliani che vantano un margine di soli due punti sulla zona playout. Cittadella-Brescia : entrambe appaiate in classifica, devono vincere per evitare guai in zona retrocessione.

: entrambe appaiate in classifica, devono vincere per evitare guai in zona retrocessione. Sassuolo-Carrarese: il Sassuolo già promosso punta sul suo bomber Laurienté, attuale capocannoniere del torneo, mentre la Carrarese cerca la matematica salvezza.

La 36esima giornata offre dunque una panoramica di statistiche, rivalità storiche e motivazioni fortissime, elementi che contribuiscono a rendere il turno particolarmente interessante per gli appassionati e gli scommettitori.

In sintesi, la volata finale della Serie B si annuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Le quote scommesse, seppur non dettagliate nel testo, riflettono l’equilibrio e l’incertezza che caratterizzano molte delle sfide in programma, soprattutto nei match cruciali per la promozione e la salvezza. Segui gli approfondimenti e le analisi statistiche per restare sempre aggiornato sui risultati e sulle possibili sorprese di questo entusiasmante finale di stagione!