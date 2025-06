Pronostico e statistiche Serie A: tutte le novità sui diritti streaming

La Lega Serie A ha avviato una nuova fase strategica per la gestione dei diritti di streaming e delle statistiche relative alle sue principali competizioni: Serie A, Coppa Italia Frecciarossa ed EA Sports FC Supercup. Un’iniziativa che coinvolge direttamente il mondo delle scommesse sportive e dei dati, con uno sguardo attento all’evoluzione del settore tra il 2025 e il 2029.

Le statistiche della Serie A: nuovi pacchetti e prospettive per il futuro

La Lega Serie A ha annunciato la pubblicazione di una Richiesta di Offerte (RFP) mirata all’assegnazione dei diritti di streaming per le scommesse sportive e dei diritti sui dati statistici delle sue competizioni, a partire dalla stagione 2025/2026 e fino al 2028/2029. L’obiettivo è offrire al mercato soluzioni innovative per la distribuzione di dati e immagini delle partite, sia per il pubblico internazionale che per quello italiano.

La procedura è regolata dai Termini e Condizioni Generali del Contratto di Licenza ( GT&C ), pubblicati ufficialmente il 4 agosto 2023.

), pubblicati ufficialmente il 4 agosto 2023. I diritti sono suddivisi in pacchetti distinti, ognuno con specifiche modalità di utilizzo e livelli di esclusiva.

Le proposte dovranno essere presentate entro le ore 13:00 del 30 giugno , con la possibilità di partecipare per uno o più pacchetti.

, con la possibilità di partecipare per uno o più pacchetti. La Lega Serie A potrà assegnare immediatamente i diritti o avviare trattative dirette con i partecipanti per rispondere meglio alle esigenze del mercato.

Pacchetto Descrizione Destinatari A Streaming e dati per scommesse sportive internazionali Mercato mondiale (eccetto Italia) B Dati per scommesse sportive in Italia Italia C Dati media per sfruttamento editoriale Globale D Dati di tracking per scommesse sportive Globale E Dati di tracking per media Globale F(a) Combinazione pacchetti A e B Italia e internazionale F(b) Combinazione pacchetti A, B e D Italia e internazionale F(c) Combinazione pacchetti C ed E Globale

La suddivisione in pacchetti permette agli operatori del settore di scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze, sia per la distribuzione internazionale che per quella nazionale. I dati e le immagini, fondamentali per l’attività di scommessa e per l’analisi statistica, saranno così gestiti in modo trasparente e regolamentato. La flessibilità della procedura riflette la volontà della Lega Serie A di rispondere prontamente alle dinamiche del mercato e alle innovazioni tecnologiche che stanno trasformando il panorama delle scommesse sportive.

La Lega Serie A si apre a nuove opportunità per la valorizzazione dei dati e dello streaming delle sue competizioni, offrendo agli operatori diversi livelli di accesso e combinazioni di servizi. Le proposte dovranno essere formalizzate entro il 30 giugno, momento chiave per chi intende investire nel futuro delle statistiche e dello streaming sportivo.

Resta aggiornato con i nostri approfondimenti per scoprire tutte le novità sulle strategie e le offerte della Serie A nel mondo delle scommesse e delle statistiche!