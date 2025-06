Pronostico e statistiche semifinali tennis: Sabalenka, Zverev, Alcaraz

La stagione tennistica sull’erba entra nel vivo con le semifinali di importanti tornei come il WTA 500 di Berlino, l’ATP 500 di Halle e il Queen’s Club Championship di Londra. Le sfide di oggi vedono protagonisti alcuni tra i più quotati atleti e atlete del panorama internazionale, offrendo spunti interessanti per gli appassionati di pronostici e scommesse sportive. Analizziamo insieme le statistiche e le quote principali delle partite più attese, per capire quali potrebbero essere gli esiti degli incontri.

Sabalenka favorita nella semifinale di Berlino: statistiche e quote

Le semifinali del circuito internazionale di tennis sull’erba propongono match di altissimo livello. In particolare:

Aryna Sabalenka affronta Marketa Vondrousova nella prima semifinale del WTA 500 di Berlino . La tennista bielorussa parte nettamente favorita, soprattutto dopo la prova di forza nei quarti contro Elena Rybakina , dove è riuscita a rimontare e a vincere dopo quattro match point annullati. Le quote dei bookmaker riflettono la fiducia nei confronti di Sabalenka , che viene proposta vincente a 1.36, mentre la vittoria della ceca Vondrousova si attesta a 2.80.

affronta nella prima semifinale del . La tennista bielorussa parte nettamente favorita, soprattutto dopo la prova di forza nei quarti contro , dove è riuscita a rimontare e a vincere dopo quattro match point annullati. Le quote dei bookmaker riflettono la fiducia nei confronti di , che viene proposta vincente a 1.36, mentre la vittoria della ceca si attesta a 2.80. Per quanto riguarda il primo set, le probabilità vedono ancora avanti Sabalenka a quota 1.44, rispetto a 2.54 per Vondrousova . Il tie-break nel primo set sembra improbabile: il “No” è quotato a 1.09, mentre il “Sì” raggiunge quota 6.00.

a quota 1.44, rispetto a 2.54 per . Il tie-break nel primo set sembra improbabile: il “No” è quotato a 1.09, mentre il “Sì” raggiunge quota 6.00. Sul totale dei game disputati, la scelta tra Over 2.5 (1.91) e Under 2.5 (1.75) resta equilibrata.

Passando al tabellone maschile:

Nella semifinale dell’ATP 500 di Halle, il tedesco Alexander Zverev è leggermente favorito su Daniil Medvedev, con una quota vincente di 1.72 contro 2.10 del russo. Il primo set vede quote più vicine: Zverev a 1.98 e Medvedev a 1.70. Anche qui, il tie-break nel primo set è poco probabile (No a 1.35, Sì a 2.95). L’Over 23.5 game è bancato a 1.87, Under a 1.80.

Al Queen’s Club di Londra, il derby spagnolo tra Carlos Alcaraz e Roberto Bautista-Agut vede il giovane vincitore del Roland Garros nettamente favorito a 1.10, mentre Bautista-Agut è dato a 6.50. Nel primo set, Alcaraz è quotato a 1.20, Bautista-Agut a 3.90. Anche qui, poche chance per il tie-break (No a 1.19, Sì a 4.25). Sui game totali, Over 21.5 a 1.87 e Under a 1.80.

Le semifinali dei tornei sull’erba di Berlino, Halle e Londra propongono sfide ricche di spunti sia tecnici che statistici. Sabalenka e Alcaraz si confermano i principali favoriti secondo le quote, mentre i match di Zverev e Medvedev appaiono più equilibrati. Le principali quote vanno da 1.10 per Alcaraz fino a 6.50 per Bautista-Agut, con opzioni interessanti anche sui set e sui game totali. Consulta sempre le statistiche e le quote aggiornate prima di ogni pronostico.

Scopri le nostre analisi dettagliate e resta aggiornato con tutte le statistiche e i pronostici sui tornei di tennis più attesi!