Pronostico e statistiche Schio-Venezia: equilibrio in finale A1

Le Finali Scudetto della Serie A1 Femminile rappresentano uno degli appuntamenti più attesi del basket italiano, mettendo di fronte due formazioni storiche: Famila Wuber Schio e Umana Reyer Venezia. Questa serie promette di regalare grande spettacolo e si presenta come un vero e proprio crocevia per la storia recente della pallacanestro femminile nazionale. I dati raccolti e le statistiche delle passate edizioni ci aiutano a comprendere meglio il valore di questa sfida e le sue possibili evoluzioni.

Statistiche e trend: equilibrio storico tra Schio e Venezia

La tradizione delle Finali Scudetto tra Schio e Venezia è ricca di numeri interessanti e curiosità:

Schio disputa la sua quindicesima finale consecutiva, ventitreesima totale, con 12 serie vinte e 10 perse.

disputa la sua quindicesima finale consecutiva, ventitreesima totale, con 12 serie vinte e 10 perse. Venezia è alla quarta finale della sua storia, la seconda consecutiva. Nei precedenti tre confronti ha vinto due serie e ne ha persa una.

è alla quarta finale della sua storia, la seconda consecutiva. Nei precedenti tre confronti ha vinto due serie e ne ha persa una. Il bilancio complessivo degli scontri diretti ai playoff tra le due squadre è in perfetto equilibrio: 9 vittorie per parte su 18 match.

Venezia si distingue per non aver mai perso in casa al Taliercio contro Schio in una finale Scudetto.

si distingue per non aver mai perso in casa al contro in una finale Scudetto. Il punteggio totale vede Venezia avanti di 14 punti (1193 a 1179).

Da segnalare che negli ultimi anni la vincitrice di Gara 1 si è sempre aggiudicata la serie, sottolineando l’importanza dell’approccio iniziale. Le partite raramente si sono decise negli ultimi possessi: solo due volte su diciotto la differenza punti è stata inferiore a tre.

Le protagoniste individuali non sono da meno. Giorgia Sottana vanta il maggior numero di presenze tra le atlete in campo, mentre giocatrici come Francesca Pan, Kitija Laksa e Awak Kuier si sono distinte come MVP nelle ultime edizioni. La presenza di ben 11 giocatrici tra le migliori 20 per percentuali da due punti e sei tra le top per percentuali da tre conferma il livello tecnico elevato della finale.

Un altro dato significativo riguarda la provenienza delle atlete: il Veneto domina con il maggior numero di giocatrici nelle due rose, seguito da Lombardia ed Emilia Romagna.

La stagione corrente conferma Schio e Venezia come leader in dieci categorie statistiche, tra cui punti segnati, rimbalzi e rating difensivi/offensivi, a rimarcare la loro supremazia nel panorama nazionale.

In conclusione, l’assegnazione del Scudetto tra Schio e Venezia si preannuncia ancora una volta combattuta ed equilibrata. Le quote attuali riflettono questa incertezza, anche alla luce delle statistiche storiche che vedono le due squadre spesso protagoniste di partite dall’esito incerto. Resta da vedere se la cabala del Taliercio verrà ancora rispettata o se Schio riuscirà a spezzare la serie negativa in trasferta. Segui ogni aggiornamento e scopri tutte le curiosità sulle finali con le nostre analisi: resta connesso per approfondimenti e pronostici esclusivi sulle sfide decisive del basket femminile italiano!