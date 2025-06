Pronostico e statistiche Sabalenka-Gauff: finale Roland Garros 2025

Il Roland Garros 2025 si appresta a vivere l’atto conclusivo del tabellone femminile con una finale destinata a entrare nella storia recente del tennis. Sul prestigioso campo centrale si affronteranno Aryna Sabalenka e Coco Gauff, rispettivamente prima e seconda testa di serie del torneo. Questa sfida non rappresenta soltanto la ricerca di un nuovo titolo Slam, ma l’occasione per definire il futuro del tennis femminile, con la possibilità di raccogliere l’eredità delle grandi campionesse del passato.

Sabalenka-Gauff: statistiche, precedenti e pronostico della finale

La finale tra Sabalenka e Gauff si preannuncia estremamente equilibrata, come testimoniano sia i precedenti diretti sia i risultati ottenuti nel corso del torneo.

Il bilancio degli scontri diretti è perfettamente in parità: 5-5 nei confronti totali, 1-1 nei tornei dello Slam e sulla terra rossa.

Entrambe le tenniste hanno avuto percorsi solidi al Roland Garros : Sabalenka ha eliminato in semifinale la numero uno del mondo Iga Swiatek , mentre Gauff ha dominato la giovane francese Lois Boisson .

: ha eliminato in semifinale la numero uno del mondo , mentre ha dominato la giovane francese . L’ultimo confronto, avvenuto al Masters 1000 di Madrid, ha visto la vittoria di Sabalenka in due set.

Un dato interessante riguarda la tendenza delle due giocatrici nei match importanti: sebbene la maggior parte dei confronti precedenti si sia chiusa in due set, questa volta gli esperti prevedono una battaglia su tre set, vista la maturità raggiunta da entrambe. Sabalenka viene indicata dai bookmakers come favorita, grazie all’esperienza e alla solidità mentale dimostrata soprattutto negli ultimi turni. Tuttavia, Gauff ha dimostrato negli ultimi anni una crescita costante, aggiudicandosi già uno Slam e ribadendo la propria presenza tra le prime del ranking mondiale.

Nella seguente tabella vengono riepilogate le statistiche principali delle finaliste:

Giocatrice Ranking WTA Titoli Slam Vittorie su terra (2025) Aryna Sabalenka 1 3 7 Coco Gauff 3 1 6

La finale sarà trasmessa in diretta sabato 7 giugno alle ore 15:00 su Sky Sport, Eurosport e in streaming su diverse piattaforme tra cui Sky Go, NOW e Tim Vision.

In conclusione, questa finale del Roland Garros 2025 promette spettacolo e alta tensione. Il pronostico degli esperti vede leggermente favorita Sabalenka, ma l’equilibrio dei precedenti lascia spazio a ogni possibile esito. Le quote dei principali bookmaker riflettono questa incertezza, con la bielorussa leggermente avanti nei pronostici. Gli appassionati di tennis e non solo sono pronti a vivere un match che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il tennis femminile. Scopri tutte le nostre analisi e segui con attenzione la finale per non perderti i dettagli e le curiosità dai campi di Parigi!