Pronostico e statistiche Roland Garros: Alcaraz, Tiafoe, Paul

Il Roland Garros 2025 entra nel vivo con gli ottavi di finale maschili, dove si stanno delineando incontri di alto livello e risultati sorprendenti. Le sfide di questa fase, tra cui quelle che vedono protagonisti Alcaraz, Shelton, Tiafoe, Altmaier, Popyrin e Paul, attirano l’attenzione degli appassionati di tennis e degli amanti delle statistiche, offrendo numerosi spunti di analisi e pronostico. In questa panoramica, approfondiamo le principali tendenze e le quote più interessanti per chi segue con attenzione la seconda prova dello Slam parigino.

Statistiche chiave e andamento delle sfide agli ottavi di finale

Analizzando le performance degli atleti protagonisti degli ottavi di finale, emergono alcuni dati rilevanti:

Carlos Alcaraz , numero 2 del mondo, ha superato gli ultimi due turni non senza difficoltà, concedendo un set sia a Marozsan che a Dzumhur . La sua concentrazione sarà messa alla prova dal giovane Ben Shelton , primo vero ostacolo in questa edizione.

, numero 2 del mondo, ha superato gli ultimi due turni non senza difficoltà, concedendo un set sia a che a . La sua concentrazione sarà messa alla prova dal giovane , primo vero ostacolo in questa edizione. Ben Shelton arriva dal successo su Matteo Gigante e si presenta con grande solidità fisica, anche grazie al ritiro del francese Gaston che gli ha permesso di risparmiare energie.

arriva dal successo su e si presenta con grande solidità fisica, anche grazie al ritiro del francese che gli ha permesso di risparmiare energie. Frances Tiafoe , reduce dalla vittoria su Korda , parte favorito contro Daniel Altmaier , che però ha eliminato avversari di alto profilo come Taylor Fritz .

, reduce dalla vittoria su , parte favorito contro , che però ha eliminato avversari di alto profilo come . La sfida tra Popyrin e Paul mette a confronto due giocatori che si sono distinti per la capacità di gestire match lunghi e combattuti, con Paul che ha vinto diversi incontri al quinto set.

Le quote delle principali agenzie indicano favoriti Alcaraz, Tiafoe e Paul, ma le partite si preannunciano combattute, con possibili sorprese nei set e nel numero di giochi disputati.

Il cuore degli ottavi di finale del Roland Garros 2025 è rappresentato da una serie di incontri che promettono equilibrio e spettacolo:

Nel match Shelton-Alcaraz , lo spagnolo resta il favorito per l’accesso ai quarti, ma la solidità di Shelton può impensierirlo. Tra le giocate più interessanti, l’ Over 9.5 Games nel primo set offre una quota di 1.85, mentre la possibilità che entrambi vincano almeno un set è quotata a 2.20.

, lo spagnolo resta il favorito per l’accesso ai quarti, ma la solidità di può impensierirlo. Tra le giocate più interessanti, l’ offre una quota di 1.85, mentre la possibilità che entrambi vincano almeno un set è quotata a 2.20. Tiafoe contro Altmaier vede l’americano avanti nelle previsioni degli analisti (quota 1.42), ma attenzione all’alternativa Over 10.5 Games nel primo set a 3.25, per chi cerca quote più elevate.

contro vede l’americano avanti nelle previsioni degli analisti (quota 1.42), ma attenzione all’alternativa Over 10.5 Games nel primo set a 3.25, per chi cerca quote più elevate. Tra Popyrin e Paul il pronostico favorisce lo statunitense (Over 36.5 Games a 1.62), ma la competitività di Popyrin rende attraente anche la quota per entrambi vincitori di almeno un set (1.48).

Match Pronostico principale Quota Shelton-Alcaraz Over 9.5 Games Primo Set 1.85 Tiafoe-Altmaier Vittoria Tiafoe 1.42 Popyrin-Paul Over 36.5 Games 1.62

Le dirette degli incontri sono disponibili su Eurosport 1 e Eurosport 2, oltre che sulle piattaforme online Discovery Plus, Sky Go e NOW TV.

Gli ottavi di finale del Roland Garros 2025 propongono match di grande interesse sia per gli appassionati di tennis sia per chi segue le statistiche e le quote. Con favoriti come Alcaraz, Tiafoe e Paul, ma con outsider pronti a sorprendere, ogni partita può offrire spunti inaspettati. Le quote suggeriscono equilibrio, specialmente nei set iniziali.

Consulta le nostre previsioni: analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!