Pronostico e statistiche Real Sociedad: crisi e quote europee

Negli ultimi mesi, Real Sociedad si è trovata a vivere una fase delicata della stagione, passando da sogni di gloria europea a una situazione di grande incertezza. La squadra basca, che aveva iniziato il campionato con ambizioni importanti, sta ora affrontando una crisi di rendimento che rischia di compromettere la qualificazione alle competizioni continentali. In questo articolo analizziamo le ragioni di questo calo e le prospettive per il finale di stagione.

Crisi di risultati e statistiche negative per la Real Sociedad

La Real Sociedad sta attraversando uno dei momenti più complessi delle ultime stagioni. I dati delle ultime sedici partite sono eloquenti:

Solo 15 punti conquistati su 48 disponibili

Soli tre successi negli ultimi 16 incontri

Una striscia negativa che allontana la squadra dalle posizioni europee

Il tecnico Imanol Alguacil ha tentato di invertire la rotta adottando un approccio più difensivo, ma la squadra ha perso brillantezza offensiva e sicurezza nei meccanismi di gioco. Tra le cause principali del calo troviamo:

L’eccessivo accumulo di partite tra febbraio e marzo

Un pressing meno efficace e difficoltà nelle transizioni rapide

Mancanza di un secondo attaccante incisivo accanto a Oyarzabal

Scarso rendimento nelle partite chiave, come dimostrato nell’ultima sfida contro l’Atlético de Madrid

La classifica, a oggi, vede la Real Sociedad lontana dalle prime sette posizioni. Il Celta, attualmente settimo, distanzia i baschi di sei punti, mentre il posto valido per la Conference League è a quattro lunghezze di distanza. Il calendario non lascia spazio a errori: la squadra dovrà affrontare proprio il Celta in casa, il Girona in trasferta e chiudere al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid.

La situazione della Real Sociedad si presenta dunque complicata. Per sperare ancora in un posto in Europa, la formazione di Alguacil dovrà necessariamente vincere tutte e tre le partite residue, un compito tutt’altro che semplice considerando il momento di forma e la qualità degli avversari. Le difficoltà offensive e il pressing inefficace hanno pesato sull’andamento della stagione, rendendo il percorso verso l’Europa in salita. Le quote per la qualificazione europea, di conseguenza, si sono fatte meno favorevoli per i baschi, che partono ora sfavoriti rispetto alle rivali dirette.

