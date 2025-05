Pronostico e statistiche playoff Serie B: sorprese e favoriti

L’avvicinarsi della fase decisiva dei playoff di Serie B accende i riflettori su un format che, negli ultimi ventuno anni, ha regalato emozioni, sorprese e ribaltamenti clamorosi rispetto ai pronostici iniziali. L’introduzione di questa formula, figlia di complicate vicende regolamentari, ha reso ancora più incerta la corsa verso la Serie A, coinvolgendo un numero sempre maggiore di squadre e mantenendo alto l’interesse fino all’ultimo minuto della stagione.

Statistiche e risultati: il peso (relativo) della terza classificata nei playoff

I dati storici sui playoff di Serie B mettono in luce cambiamenti di regolamento e risultati che spesso hanno smentito i favori del pronostico assegnati alla squadra 3ª classificata. Analizzando le fasi con quattro squadre – dalla stagione 2004/05 al 2012/13 – emerge un forte vantaggio per chi si posizionava al terzo posto: in otto casi su nove, la 3ª classificata ha ottenuto la promozione. L’eccezione fu la sorprendente impresa della Sampdoria nel 2011/12, capace di risalire dalla 6ª posizione e imporsi in finale contro il Varese.

Dal 2013/14 il format si è allargato a 6 squadre: solo in tre occasioni la terza ha centrato il salto di categoria ( Frosinone 2017/18, Spezia 2019/20, Venezia 2023/24).

2017/18, 2019/20, 2023/24). Il successo è stato spesso appannaggio di formazioni classificate al 4° e 5° posto, come Monza , Bologna , Benevento e Cagliari .

, , e . Un solo annullamento dei playoff per “regola del distacco” si è verificato nella stagione 2006/07, con il Genoa promosso direttamente.

La storia recente, dunque, racconta di una competizione dove i pronostici possono essere facilmente sovvertiti. Emblematico, ad esempio, il percorso del Monza di Stroppa che, partendo dal 4° posto nel 2021/22, riuscì a conquistare la promozione superando in finale un’agguerrita Pisa.

Quest’anno, la 3ª classificata Spezia è partita con i favori della vigilia, ma le statistiche suggeriscono che squadre come Juve Stabia, Catanzaro e Cremonese abbiano tutte le carte in regola per ribaltare le previsioni e puntare alla promozione.

In conclusione, l’attuale edizione dei playoff di Serie B si annuncia più incerta che mai. I numeri dimostrano che il cammino verso la massima serie è costellato di sorprese, e la storia recente consiglia prudenza nel dare per favorita la 3ª classificata. Le quote delle scommesse, come spesso accade, riflettono i favori della vigilia ma non garantiscono certezze: la lotta per la Serie A resta apertissima.

