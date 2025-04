Pronostico e statistiche Perugia-Piacenza: sfida per la Champions

La corsa al terzo posto della SuperLega Credem Banca entra nel vivo con la Finale per il 3° posto tra Sir Susa Vim Perugia e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. L’appuntamento per Gara 1 è fissato per martedì 29 aprile al Pala Barton Energy di Perugia. In palio c’è un importante traguardo: la qualificazione alla prossima Champions League 2025-2026. Chi avrà la meglio nella serie al meglio delle tre partite potrà festeggiare l’accesso alla massima competizione europea, mentre la sconfitta si dovrà accontentare della Cev Cup 2025-2026.

Perugia favorita nei precedenti: statistiche e risultati chiave

L’attesa sfida tra Perugia e Piacenza presenta diversi spunti interessanti dal punto di vista delle statistiche e dei precedenti:

Non si sono mai affrontate prima d’ora nella post-season dei Play Off Scudetto .

. Quella di martedì sarà la sedicesima gara in assoluto tra le due formazioni.

Il bilancio complessivo vede Perugia nettamente avanti con 13 vittorie su 15 incontri precedenti, considerando Regular Season , Del Monte Supercoppa e Del Monte Coppa Italia .

nettamente avanti con 13 vittorie su 15 incontri precedenti, considerando , e . Piacenza ha ottenuto 2 successi: uno in Coppa Italia due stagioni fa e uno in campionato nella scorsa stagione.

Nel corso di questa stagione, entrambe le sfide di Regular Season sono state vinte da Perugia: 3-2 all’andata tra le mura amiche e 3-1 al ritorno al PalabancaSport. Inoltre, la partita con il punteggio più alto fra le due squadre risale all’andata della scorsa stagione, terminata al tie-break con 222 punti complessivi.

Per quanto riguarda i set più combattuti, spicca il primo parziale della semifinale di Coppa Italia 2022-2023 vinto da Piacenza per 30-28, mentre il set più agevole è stato più volte appannaggio di Perugia con il punteggio di 25-14.

La posta in palio per questa serie è altissima: il terzo posto garantisce l’accesso alla Champions League della prossima stagione, mentre chi perderà dovrà accontentarsi della Cev Cup. L’andamento degli scontri diretti suggerisce un margine di vantaggio per Sir Susa Vim Perugia, forte di una tradizione positiva contro i rivali emiliani. Tuttavia, Gas Sales Bluenergy Piacenza ha già dimostrato in passato di poter sovvertire i pronostici, come nella scorsa stagione quando riuscì a imporsi a Perugia e nella semifinale di Coppa Italia.

Saranno determinanti l’approccio alla gara e la gestione dei momenti chiave.

Le quote delle scommesse, alla vigilia, vedono favorita Perugia grazie ai numeri positivi nei precedenti ed al fattore campo.

La Finale per il terzo posto tra Perugia e Piacenza promette equilibrio e spettacolo, con il valore della posta in palio che potrebbe regalare sorprese. I precedenti sono a favore degli umbri, ma ogni gara fa storia a sé e le motivazioni possono essere decisive. Le quote attuali riflettono il ruolo di favorita di Perugia, ma nulla è scontato quando si gioca per un obiettivo così prestigioso.

