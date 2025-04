Pronostico e Statistiche per Real Madrid-Real Sociedad

Real Madrid e Real Sociedad si preparano a incrociarsi nuovamente nella semifinale di ritorno della Coppa del Re. La partita, che si terrà al celebre Stadio Santiago Bernabeu, vede i Blancos in vantaggio grazie alla vittoria per 1-0 ottenuta all’andata. Questo evento rappresenta un’opportunità cruciale per entrambe le squadre, con il Real Madrid desideroso di mantenere il sogno del “Triplete” e la Real Sociedad alla ricerca di un riscatto in una stagione finora deludente.

Statistiche e Pronostico per Real Madrid-Real Sociedad

La sfida tra Real Madrid e Real Sociedad è un confronto attesissimo nel panorama calcistico spagnolo, con entrambe le squadre che cercano di avanzare in una competizione prestigiosa come la Coppa del Re. Al Bernabeu, i padroni di casa partono favoriti, avendo già vinto l’andata grazie al giovane talento Endrick. Le statistiche recenti mostrano un Real Madrid in forma, con una sola sconfitta nelle ultime sette gare, mentre la Real Sociedad ha faticato, riuscendo a vincere solo una volta nello stesso intervallo.

Le quotazioni delle scommesse riflettono questa dinamica, con il segno “1” per la vittoria del Madrid offerto tra 1.44 e 1.45. Invece, il colpo esterno dei baschi è quotato fino a 7.50 su Sisal. La partita promette gol, con l'”Over 2.5” che si assesta tra 1.55 e 1.61, segno che gli operatori si aspettano una gara vivace e ricca di reti.

L’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dovrà gestire la rosa con attenzione per via degli impegni ravvicinati, mentre il tecnico della Real Sociedad, Imanol Alguacil, schiererà la miglior formazione possibile per tentare l’impresa al Bernabeu. Tuttavia, la Real Sociedad non espugna lo stadio madrileno dal 2020, e il contesto attuale non sembra favorire una nuova “remuntada”.

La gara è un’occasione importante per entrambe le squadre: il Real Madrid mira a mantenere vive le speranze del “Triplete”, mentre la Real Sociedad vede nella Coppa del Re l’ultima possibilità di ottenere un trofeo stagionale.

In conclusione, la semifinale di ritorno tra Real Madrid e Real Sociedad rappresenta un match di grande interesse, con i Blancos favoriti per la qualificazione alla finale. Le quote di vittoria del Madrid sono schiaccianti, variando tra 1.02 e 1.06, mentre l’accesso della Real Sociedad è quotato a 12.00. La partita si annuncia emozionante e decisiva per entrambe le compagini.

Non perderti le ultime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato!