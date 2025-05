Pronostico e statistiche MVP Serie A: chi saranno i vincitori?

La Serie A si prepara a celebrare i migliori protagonisti della stagione 2024/2025 con i tradizionali premi MVP, assegnati ai calciatori che si sono distinti per rendimento, qualità e impatto nelle rispettive squadre. L’annuncio ufficiale dei vincitori è atteso per venerdì 23 maggio, e l’attenzione degli appassionati è già focalizzata sui candidati selezionati attraverso un sofisticato sistema di analisi statistica.

Statistiche e analisi: chi sono i migliori della Serie A?

La Lega Serie A ha reso noti i nomi dei Top 3 calciatori per ciascun ruolo, individuati tramite lo studio avanzato dei dati raccolti con il sistema Hawk-Eye. I premi riguardano cinque categorie principali:

Portiere

Difensore

Centrocampista

Attaccante

Under 23

Tra i finalisti, spiccano due nomi per ciascuna di Napoli, Inter e Fiorentina, squadre che hanno saputo portare più candidati rispetto alle altre. Di seguito la tabella con i principali candidati per ciascun ruolo:

Categoria Candidati Under 23 Esposito (Empoli), Paz (Como), Yildiz (Juventus) Portiere De Gea (Fiorentina), Milinkovic-Savic (Torino), Svilar (Roma) Difensore Bastoni (Inter), Buongiorno (Napoli), Tavares (Lazio) Centrocampista Barella (Inter), McTominay (Napoli), Reijnders (Milan) Attaccante Kean (Fiorentina), Orsolini (Bologna), Retegui (Atalanta)

Il sistema di valutazione non si basa solo su gol o assist, ma tiene conto di parametri avanzati come il movimento senza palla, le scelte di gioco e il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra. Nessun giocatore può vincere in più di una categoria, garantendo così una distribuzione più equa dei riconoscimenti.

I criteri di selezione sono stati validati scientificamente e includono dati raccolti durante tutte le giornate di campionato, eccetto la 38ª.

L’MVP assoluto verrà annunciato direttamente il giorno della premiazione.

In particolare, la corsa al premio di miglior attaccante vede in pole position Retegui (25 gol stagionali), seguito da Kean e Orsolini. Tra i centrocampisti, la lotta è tra Barella, McTominay e Reijnders, tutti e tre capaci di coniugare qualità e quantità in mezzo al campo.

I premi MVP della Serie A Enilive 2024/2025 rappresentano non solo un riconoscimento individuale, ma anche un’occasione per celebrare il calcio come spettacolo di dati, performance e talento collettivo. Le quote ufficiali dei bookmaker non sono ancora disponibili, ma l’attesa cresce tra tifosi e appassionati in vista della cerimonia. Continua a seguire il nostro sito per tutte le analisi e gli aggiornamenti sulle premiazioni e sulle statistiche che fanno la differenza nel campionato!