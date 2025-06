Pronostico e statistiche MSI 2025: analisi squadre e format

Il Mid-Season Invitational 2025 (MSI 2025) di League of Legends si prepara a infiammare la scena degli eSports internazionali. Dal 27 giugno, il Pacific Coliseum di Vancouver ospiterà le migliori squadre delle cinque principali regioni competitive, offrendo agli appassionati sfide di altissimo livello e ricompense esclusive. L’evento rappresenta una tappa cruciale per il calendario competitivo, influenzando direttamente l’accesso al Campionato Mondiale 2025.

MSI 2025 a Vancouver: squadre, format e calendario delle sfide

La nuova edizione del MSI presenta un format suddiviso in due fasi principali:

Play-in : dal 27 al 29 giugno

: dal Eliminatorie: dall’1 al 5 e dal 7 al 12 luglio

Le partite si disputeranno tutte in orario notturno (02:00 CEST), con alcune eccezioni programmate alle 21:00. Il sistema dei sorteggi per gli abbinamenti, basato su restrizioni regionali e livelli di estrazione, mira a garantire equilibrio e spettacolo. Di seguito, la tabella delle squadre partecipanti per regione:

Regione Squadre Cina – LPL Anyone’s Legend (AL), Bilibili Gaming (BLG) Corea – LCK Gen.G (GEN), T1 (T1) Europa – LEC Movistar KOI (MKOI), G2 Esports (G2) Americas – LTA FlyQuest (FLY), FURIA (FUR) Asia Pacific – LCP CTBC Flying Oyster (CFO), GAM Esports (GAM)

Il regolamento prevede l’assegnazione di posti extra per il Campionato Mondiale alle regioni che si distingueranno per prestazioni, aumentando la posta in palio. Il processo di sorteggio per le eliminatorie impedisce scontri tra squadre della stessa regione nelle fasi iniziali, garantendo varietà negli accoppiamenti. Solo in alcuni scenari specifici è richiesta un’estrazione per stabilire gli abbinamenti, semplificando la gestione dei tabelloni.

Le squadre sono suddivise in quattro livelli , in base ai risultati e alla provenienza.

, in base ai risultati e alla provenienza. Le restrizioni regionali assicurano che lo spettacolo sia sempre imprevedibile.

Oltre al prestigio, i partecipanti all’MSI 2025 potranno ottenere ricompense digitali esclusive, come emote tematiche, capsule eSport e gadget in edizione limitata. L’evento coinvolge anche i tifosi attraverso iniziative come il Pick’Em, che consente di pronosticare i risultati delle partite e vincere premi legati alle proprie scelte.

L’MSI 2025 promette uno spettacolo avvincente sia per i veterani che per i nuovi spettatori, grazie a innovazioni tecniche, esperienze interattive e una ricca offerta di contenuti esclusivi. Le quote ufficiali delle scommesse e le statistiche dettagliate saranno disponibili a ridosso dell’inizio delle partite, con particolare attenzione agli aggiornamenti giornalieri dei Global Power Rankings.

Segui tutti gli aggiornamenti e scopri le analisi più dettagliate sugli eventi di League of Legends con i nostri approfondimenti esclusivi!