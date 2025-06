Pronostico e statistiche MotoGP Aragon: Marquez e Ducati dominano

Il Motomondiale torna protagonista con il Gran Premio di Aragon, appuntamento attesissimo dagli appassionati di Motogp e dagli analisti delle scommesse sportive. Il circuito spagnolo, noto per le sue curve tecniche e i lunghi rettilinei, rappresenta una tappa chiave nella stagione, soprattutto per piloti come Marc Marquez e Pecco Bagnaia. L’evento, oltre a offrire spettacolo in pista, propone dati e statistiche che alimentano l’interesse di chi segue il campionato anche sotto il profilo dei pronostici.

Statistiche Motorland Aragon: dominio Marquez e vantaggio Ducati

Il Motorland Aragon è una delle piste storicamente più favorevoli a Marc Marquez, che qui ha già conquistato sei vittorie, l’ultima in sella alla Ducati nella stagione passata. L’otto volte iridato parte da favorito anche in questa edizione, forte di un feeling eccellente con la nuova GP25 e di una leadership solida nella classifica generale, dove guida con 196 punti, 24 in più del fratello Alex Marquez e ben 72 su Pecco Bagnaia. Quest’ultimo, reduce da due zeri consecutivi, deve ritrovare il giusto assetto sulla sua GP25, mentre la Ducati dimostra ancora una volta superiorità nei costruttori con 245 punti complessivi.

6 vittorie per Marquez ad Aragon, di cui l’ultima con Ducati nel 2024

ad Aragon, di cui l’ultima con Ducati nel 2024 Bagnaia ha trionfato una sola volta (2021)

ha trionfato una sola volta (2021) Il tracciato è lungo 5,077 km con 17 curve, 10 a sinistra e 7 a destra

La staccata più impegnativa è in curva 16 con velocità di punta di 330 km/h

La pista, progettata dall’architetto Hermann Tilke, è apprezzata dai piloti per le numerose opportunità di sorpasso e per il mix equilibrato tra curve lente e veloci. Nel corso degli anni, si sono alternati al successo, oltre a Marquez e Bagnaia, anche Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Enea Bastianini e Alex Rins. Tuttavia, i dati più recenti consolidano il dominio Ducati e, in particolare, di Marquez su questo tracciato.

Il programma del weekend prevede prove libere e qualifiche tra venerdì e sabato, mentre la gara principale andrà in scena domenica alle 14. Gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta su Sky Sport e, parzialmente, su TV8.

L’attenzione degli scommettitori è rivolta soprattutto alle quote di Marquez, proposto come favorito assoluto, mentre Bagnaia appare più indietro nelle preferenze dei bookmaker, anche per via delle difficoltà incontrate nelle ultime gare. Il tracciato di Aragon, che si adatta perfettamente alle caratteristiche della Ducati, potrebbe però riservare sorprese, soprattutto se le condizioni dovessero variare.

Il Gran Premio di Aragon si conferma dunque un appuntamento cruciale per la stagione MotoGP, sia in ottica classifica sia per chi segue con interesse le statistiche e i pronostici. Le quote vedono Marquez favorito, ma attenzione alle possibili rimonte di Bagnaia e agli outsider che hanno già saputo sorprendere in passato. Consulta i nostri approfondimenti e non perderti le prossime analisi sulle gare più emozionanti della stagione MotoGP!