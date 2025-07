Pronostico e statistiche Midtjylland-Anderlecht: analisi e quote

La fase preliminare della UEFA Europa League entra nel vivo con le sfide del secondo turno di qualificazione. In questa fase, squadre come FC Midtjylland, Hibernian, Anderlecht e Hacken sono pronte a contendersi l’accesso al tabellone principale. Le analisi statistiche e i pronostici offrono spunti interessanti sia per gli appassionati di calcio europeo sia per chi vuole avvicinarsi al mondo delle scommesse sportive con maggiore consapevolezza.

Statistiche e trend: Midtjylland e Anderlecht favorite in casa

Le partite tra Midtjylland e Hibernian a Herning e tra Anderlecht e Hacken a Bruxelles rappresentano due sfide tra squadre con ambizioni europee, ma soprattutto con statistiche recenti che suggeriscono la forza delle squadre di casa:

Midtjylland vanta 7 vittorie nelle ultime 10 partite e una media di 2 gol segnati a gara in casa, con una coppia d’attacco – Buksa e Dju – particolarmente ispirata.

L'Anderlecht ha mostrato un attacco brillante nel precampionato (11 gol in 3 partite) e una buona tradizione casalinga: quando va in vantaggio, vince l'81% delle volte.

Le avversarie, Hibernian e Hacken, arrivano con qualche incertezza: gli scozzesi sono reduci da 5 trasferte senza vittorie, mentre gli svedesi hanno subito 9 gol in 6 trasferte e devono fare i conti con assenze pesanti.

Questo contesto statistico rafforza le possibilità di successo per le squadre di casa, che potranno sfruttare il pubblico e il momento favorevole.

Entrando nel dettaglio delle quote e dei pronostici, si nota come le percentuali di successo siano nettamente a favore di Midtjylland e Anderlecht:

Midtjylland-Hibernian : vittoria danese al 63%, pareggio al 23%, successo scozzese solo al 14%. L’Over 2.5 è quotato al 71%, mentre il segno 1X sale al 78%.

Anderlecht-Hacken: i belgi partono favoriti con una probabilità di vittoria del 52%, pareggio al 28%, vittoria degli svedesi al 20%. Anche qui, Over 2.5 al 72% e 1X all'80%.

Partita 1 X 2 Over 2.5 Midtjylland-Hibernian 63% 23% 14% 71% Anderlecht-Hacken 52% 28% 20% 72%

Le probabili formazioni confermano la qualità offensiva dei padroni di casa e la presenza di elementi chiave come Dolberg per l’Anderlecht e la coppia Buksa-Dju per il Midtjylland. Le assenze tra le file degli ospiti rischiano di incidere sul risultato finale.

In conclusione, il secondo turno di qualificazione di Europa League vede le squadre di casa partire con un evidente vantaggio statistico e motivazionale. Le quote disponibili evidenziano una netta preferenza per Midtjylland e Anderlecht, con l’eventualità di partite ricche di gol e possibili sorprese. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!