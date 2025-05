Pronostico e statistiche Mantova: statistiche chiave e analisi gara

Il Mantova si trova a un bivio cruciale della stagione di Serie B. A quattro giornate dalla fine del campionato, la squadra lombarda occupa il quattordicesimo posto con 37 punti, mantenendo un esiguo vantaggio di due lunghezze sulla zona retrocessione. Tuttavia, il cammino verso la salvezza si presenta in salita a causa di numerose assenze tra infortuni e squalifiche, che complicano le scelte di formazione del tecnico Davide Possanzini. La sfida odierna allo stadio Martelli diventa così un vero e proprio spartiacque per il futuro dei biancorossi.

Statistiche casalinghe e rendimento recente del Mantova

Analizzando i dati delle ultime partite, emerge come il Mantova abbia costruito gran parte del suo bottino di punti proprio tra le mura amiche. In casa, infatti, la squadra viaggia a una media di 1,50 punti a partita, contro lo 0,72 raccolto in trasferta. Questo dato evidenzia l’importanza delle prossime gare casalinghe per salvare la stagione, considerando anche il calendario che vede ancora in arrivo a Mantova le compagini di Carrarese e Catanzaro, oltre alla trasferta di Salerno. Tuttavia, il reparto difensivo sarà fortemente rimaneggiato: ai già squalificati Bani e Brignani si aggiungono gli infortunati Redolfi, Maggioni e Radaelli. Per ovviare alle numerose defezioni, il tecnico potrebbe abbandonare la classica difesa a quattro per un assetto a tre, scelta che però in stagione ha portato solo un pareggio e quattro sconfitte. In porta, il titolare indiscusso è Marco Festa, che ha giocato tutte le partite subendo 53 reti e riuscendo a mantenere la porta inviolata solo in sei occasioni. Il reparto offensivo può invece contare su Leonardo Mancuso, miglior marcatore con nove reti, e su Davis Mensah, autore di sette assist.

La rosa ampia da 28 elementi non permette comunque al tecnico grande libertà di scelta, costringendo a puntare su giocatori meno impiegati e giovani provenienti dalla Primavera. Il cambio modulo, dettato dall’emergenza, non ha finora prodotto risultati soddisfacenti e rappresenta un’ulteriore incognita in vista del match decisivo.

La stagione del Mantova si gioca dunque sui dettagli e sulla capacità di adattarsi alle difficoltà. Le quote dei bookmaker riflettono l’incertezza del momento, con valutazioni equilibrate tra salvezza e rischio retrocessione, considerando sia le statistiche casalinghe sia le numerose assenze in organico. Puntare sul risultato finale richiede una valutazione attenta dei dati disponibili e delle condizioni della rosa.

Resta quindi da vedere se la squadra saprà sfruttare il fattore campo e superare le difficoltà di formazione nel momento più delicato della stagione.