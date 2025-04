Pronostico e statistiche Leeds-Bristol City: quote e analisi

La Championship inglese volge al termine e il match tra Leeds United e Bristol City, in programma all’Elland Road lunedì 28 aprile alle 21:00, promette grande spettacolo. Le due squadre arrivano con obiettivi diversi: i padroni di casa hanno già festeggiato la promozione in Premier League, mentre gli ospiti cercano punti fondamentali per assicurarsi un posto nei playoff. Un confronto che, al di là delle motivazioni di classifica, si annuncia ricco di emozioni, reti e colpi di scena, alimentato dalle statistiche e dalle recenti prestazioni delle due formazioni.

Leeds: numeri da record e un attacco travolgente in casa

Il Leeds guidato da Daniel Farke ha costruito una stagione eccezionale, raggiungendo quota 94 punti e assicurandosi la promozione con due giornate d’anticipo. La forza dei Whites è principalmente nell’attacco, con 89 gol segnati in 44 partite e una media di oltre 2 reti a gara. L’Elland Road è diventato un autentico fortino: 17 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta in casa, con appena 0.55 reti subite di media. Da segnalare il poker di Joel Piroe nell’ultimo roboante 6-0 contro lo Stoke City, segnale di una squadra che non intende rallentare nonostante la promozione già acquisita. In difesa spicca la solidità del duo Ampadu-Rodon, mentre il giovane Harry Gray continua a stupire dalla panchina. L’obiettivo ora è chiudere in bellezza, puntando al primato e al possibile traguardo dei 100 punti, oltre che a superare il record storico di gol stagionali.

Il Bristol City, invece, affronta una sfida cruciale per difendere il quinto posto e garantirsi la presenza nei playoff. La formazione di Liam Manning arriva dalla sconfitta contro il Luton Town ma resta in corsa: 67 punti raccolti e un vantaggio di quattro punti sulle inseguitrici. Tuttavia, i Robins hanno vinto solo una delle ultime 14 trasferte e non espugnano l’Elland Road dal 1979. Le statistiche suggeriscono una partita vivace: il Leeds segna molto in casa e il Bristol City concede spesso in trasferta, con l’86% delle gare esterne terminate con entrambe le squadre a segno.

Probabilità vittoria Leeds: 71%

71% Probabilità pareggio: 20%

20% Probabilità vittoria Bristol City: 9%

9% Over 2.5: 64% di probabilità

64% di probabilità Goal: 62% di probabilità

Quote principali:

Esito Goldbet Lottomatica Snai Over 2.5 1.80 1.80 1.75 Gol 1.85 1.85 1.75

Il pronostico vede leggermente favorito il Leeds, considerando anche che negli ultimi 10 scontri diretti non ha mai perso contro il Bristol City. Tuttavia, con i Robins ancora motivati dalla lotta playoff, la gara promette reti e spettacolo.

In conclusione, la sfida dell’Elland Road rappresenta molto più di una passerella di fine stagione: il Leeds vuole chiudere davanti ai propri tifosi con un’altra prestazione dominante, mentre il Bristol City si gioca l’accesso ai playoff. Le quote vedono favoriti i padroni di casa e suggeriscono un match ricco di gol (Over 2.5 tra 1.75 e 1.80, Gol tra 1.75 e 1.85). Resta aggiornato sui nostri approfondimenti per scoprire tutte le analisi e le novità sulle sfide decisive di Championship!