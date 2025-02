Pronostico e statistiche: l’Atalanta sfida il Venezia

Atalanta – Venezia è una sfida chiave della 27ª giornata di Serie A, con l’Atalanta che punta a consolidare la sua posizione tra le prime della classifica. Nonostante l’uscita dalla Champions League, i bergamaschi hanno risposto con forza vincendo 5-0 contro l’Empoli, dimostrando la loro potenzialità offensiva. Dall’altra parte, il Venezia cerca di evitare la retrocessione, ma le prestazioni fuori casa sono state deludenti. Con due squadre che hanno obiettivi opposti, la partita promette emozioni e possibili sorprese per gli appassionati di scommesse sportive.

Atalanta in gran forma, ma attenti alla difesa

La Dea, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, è in un momento di forma invidiabile, con cinque partite consecutive senza sconfitte in campionato. Questo slancio positivo è stato ulteriormente consolidato dalla recente vittoria contro l’Empoli, portando l’Atalanta a soli tre punti dalla vetta. Con un attacco prolifico, che ha segnato 58 gol, la squadra bergamasca è pari merito con l’Inter per il titolo di miglior attacco della Serie A. Tuttavia, la difesa ha mostrato qualche fragilità rispetto alle principali contendenti come Juventus e Napoli.

Il Venezia, dal canto suo, è in lotta per la salvezza. Dopo tre sconfitte consecutive, i lagunari sono riusciti a strappare un pareggio, ma le loro prestazioni fuori casa sono state deludenti, con solo quattro punti raccolti in trasferta in due mesi e mezzo. La partita di andata ha visto l’Atalanta imporsi con un netto 0-2, con gol di Pasalic e Retegui. La formazione di Di Francesco dovrà affrontare una sfida ardua, con un’Atalanta motivata e senza impegni europei a distrarla.

Le quote attuali vedono l’Atalanta favorita, con una doppia chance 1X e Multigoal 1-3 che si presenta come un’opzione interessante per gli scommettitori. Inoltre, i siti di scommesse offrono bonus di benvenuto per i nuovi utenti, permettendo loro di iniziare a scommettere senza un deposito iniziale.

In conclusione, la sfida tra Atalanta e Venezia promette di essere un incontro avvincente, con i nerazzurri che puntano a mantenere il loro slancio positivo in campionato. Con l’assenza di impegni europei, l’Atalanta può concentrarsi esclusivamente sul campionato, mentre il Venezia dovrà lottare per migliorare le proprie prestazioni esterne e cercare di evitare la retrocessione. Le attuali quote di scommessa suggeriscono un vantaggio per l’Atalanta, ma il calcio è notoriamente imprevedibile.

Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!