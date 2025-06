Pronostico e statistiche Lajovic-Taberner: finale Sassuolo

Il Challenger 125 di Sassuolo giunge oggi al suo atto conclusivo, portando sul palcoscenico dello Sporting di Sassuolo i protagonisti di una settimana intensa di tennis internazionale. L’evento, ormai punto di riferimento per gli appassionati di questo sport, vede in campo sia la finale di doppio che quella di singolare, con nomi importanti e giovani promesse pronti a contendersi il titolo. L’attenzione è massima, sia tra i tifosi sugli spalti che tra gli appassionati di statistiche e pronostici.

Taberner e Lajovic: statistiche e percorso verso la finale

La finale di singolare del Challenger 125 di Sassuolo vede opposti due protagonisti che hanno convinto per solidità e prestazioni durante l’intera settimana:

Carlos Taberner , spagnolo, testa di serie numero 1, ha confermato il pronostico superando ogni avversario che gli si è presentato davanti. In semifinale, complice anche il ritiro per infortunio di Francesco Passaro , ha potuto risparmiare energie preziose in vista dell’atto finale.

Le statistiche dicono che Taberner, grazie al suo ranking e ai risultati ottenuti negli ultimi mesi, parte leggermente favorito. Tuttavia, Lajovic ha dimostrato solidità mentale e una condizione fisica invidiabile, elementi che potrebbero riequilibrare le previsioni della vigilia.

La giornata finale dello Sporting di Sassuolo si apre alle 14 con la finale del doppio, che vede impegnati i favoriti Frantzen ed Erler contro la coppia Romios e Seggermann. Ma è la finale di singolare delle 17 ad attirare l’attenzione degli appassionati e degli esperti di pronostici. L’arrivo in finale dei due giocatori era tra le possibilità più quotate alla vigilia, ma il percorso dei protagonisti non è stato privo di sorprese: Wawrinka, ex campione Slam e testa di serie numero 6, è stato infatti eliminato già al primo turno da Elias Ymer, lasciando spazio a nuovi equilibri nel tabellone.

Taberner ha sfruttato a pieno il suo status di favorito, mostrando grande solidità e poche sbavature.

Le quote delle scommesse, al momento, indicano un leggero vantaggio per Taberner, ma la finale si preannuncia equilibrata e aperta a possibili colpi di scena, soprattutto considerando la determinazione mostrata da Lajovic nei turni precedenti.

In conclusione, il Challenger 125 di Sassuolo si prepara a vivere un epilogo di alto livello tecnico e agonistico. I pronostici vedono Taberner in vantaggio per la vittoria finale, ma la solidità di Lajovic potrebbe essere la chiave per sorprendere tutti. Le quote aggiornate danno lo spagnolo leggermente favorito, ma l’esito resta tutt’altro che scontato.

