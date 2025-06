Pronostico e statistiche Italia-Turchia: Europei basket femminile

Il basket femminile europeo vive in questi giorni uno dei momenti più intensi e appassionanti della stagione: i quarti di finale degli Europei. La Nazionale Italiana, galvanizzata da un percorso finora impeccabile, è chiamata a una sfida di altissimo livello contro la Turchia. Dopo anni di attesa, le Azzurre tornano a far sognare gli appassionati e si preparano ad affrontare una delle squadre più fisiche e organizzate della competizione. Questo articolo offre una panoramica dettagliata sulle statistiche, i protagonisti e le quote delle scommesse per questa partita decisiva.

Statistiche Turchia: una difesa solida e il gigante McCowan

La Turchia si presenta ai quarti con una formazione rinnovata negli ultimi anni e guidata dall’esperienza di coach Ekrem Memnun. Il roster si distingue per la presenza di Teaira McCowan, centro di 2,04 metri e tra le migliori del torneo per punti (16,3 a gara) e rimbalzi (13,7 di media). Il blocco principale arriva da club di prestigio come Galatasaray, Fenerbahce e Cukurova. Tra i punti di forza emergono:

Secondo posto per punti realizzati (81 a partita)

Prima per percentuale dal campo (48,3%)

Prima per rimbalzi (45,7 a partita)

Rotazione corta con sette giocatrici chiave

Tuttavia, la Turchia presenta alcune criticità: alta media di palle perse (17,3 a gara) e una difesa che, pur solida, può andare in difficoltà contro team ben organizzati come l’Italia.

Per la Nazionale Italiana, il cammino finora è stato straordinario. Tre vittorie consecutive nel girone (contro Serbia, Slovenia e Lituania), primato nel gruppo e entusiasmo ritrovato. Le protagoniste sono tante: la stella Cecilia Zandalasini (media di 21 punti e 10 rimbalzi nelle ultime due partite), Jasmine Keys e Elisa Penna, tutte elementi chiave in entrambe le fasi di gioco. Il gruppo allenato da Andrea Capobianco ha dimostrato solidità difensiva e grande cuore nei momenti decisivi.

Il match di martedì 24 giugno al Peace and Friendship Stadium del Pireo (ore 19:30, diretta TV su Rai, Sky e DAZN) mette in palio l’accesso alle semifinali e la qualificazione al torneo mondiale. Le quote delle principali piattaforme di scommesse vedono una leggera preferenza per la Turchia grazie al fattore fisico, ma il momento di forma e l’entusiasmo delle Azzurre rendono la sfida apertissima. Oltre al risultato finale, è possibile scommettere su margine di vittoria, numero di rimbalzi di McCowan e prestazioni individuali di Zandalasini.

La partita tra Italia e Turchia rappresenta un crocevia fondamentale per entrambe le nazionali. Mentre la Turchia punta sull’impatto fisico della sua naturalizzata e sulla solidità difensiva, l’Italia si affida al gruppo e all’entusiasmo ritrovato. Secondo le quote, la sfida è in equilibrio, con piccolissime differenze tra le due formazioni. Non resta che attendere la palla a due per vedere chi avrà la meglio.

Segui i nostri approfondimenti e scopri tutte le analisi aggiornate sulle partite degli Europei di basket femminile: resta informato con le news, le statistiche e i pronostici dei nostri esperti!