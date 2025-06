Pronostico e statistiche Italia-Spagna: le Azzurre all’Europeo

L’attenzione degli appassionati di calcio femminile è rivolta all’imminente Europeo in Svizzera, dove la Nazionale italiana si prepara a vivere un torneo che si preannuncia tra i più combattuti e spettacolari degli ultimi anni. Il gruppo guidato da Andrea Soncin arriva all’appuntamento con rinnovata fiducia, dopo un percorso di crescita che ha portato entusiasmo e nuove prospettive. In un contesto internazionale di altissimo livello, le Azzurre puntano a confermare i progressi e a ritagliarsi un ruolo da protagoniste, nonostante la concorrenza agguerrita di squadre come Spagna, Inghilterra e Francia.

Italia femminile: statistiche e risultati che alimentano la speranza

Il girone B dell’Europeo, che vede impegnate Italia, Spagna, Portogallo e Belgio, è considerato uno dei più difficili della competizione. Secondo Laura Neboli, ex azzurra con esperienza internazionale, la Spagna parte favorita grazie a una rosa giovane e talentuosa, ma l’Italia ha dimostrato di poter competere alla pari, come confermano le recenti sfide in Nations League. La crescita del gruppo sotto la guida di Soncin è testimoniata dai numeri: nell’ultimo anno sono arrivati 7 vittorie, 6 pareggi e solo 4 sconfitte. Prestazioni solide contro avversarie di alto livello hanno rafforzato la coesione e l’autostima delle Azzurre.

Vittorie nell’ultimo anno: 7

7 Pareggi: 6

6 Sconfitte: 4

4 Vittoria decisiva contro la Finlandia (4-0)

Il rinnovamento della rosa ha portato equilibrio tra giovani promesse e giocatrici di esperienza, come Manuela Giugliano, regista della Roma, e Cristiana Girelli, chiamata a dare un contributo fondamentale nei momenti chiave. Da seguire anche Arianna Caruso, in costante crescita, e Chiara Beccari, giovane attaccante già protagonista in maglia azzurra. La compattezza e la fiducia del gruppo saranno elementi determinanti per superare il girone e puntare ai quarti, obiettivo minimo dichiarato dalla squadra.

Il torneo si prospetta equilibrato anche negli altri gironi, dove giganti come Germania, Svezia, Danimarca, Inghilterra, Francia e Olanda si contenderanno l’accesso alla fase a eliminazione diretta. Tra le favorite, la Spagna si distingue per la qualità di giocatrici come Aitana Bonmatí, Alexia Putellas e Salma Paralluelo, mentre Inghilterra e Francia restano solide pretendenti al titolo. Per l’Italia, il passaggio del turno rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nel processo di maturazione iniziato dopo la delusione del Mondiale 2023.

In conclusione, l’Italia femminile arriva all’Europeo forte di una ritrovata identità e di risultati incoraggianti, pronta a giocarsi le proprie carte in un girone competitivo. Le quote delle principali agenzie danno la Spagna favorita per la vittoria finale, seguita da Inghilterra e Francia, mentre l’Italia figura tra le possibili outsider. Le Azzurre dovranno sfruttare la compattezza e la freschezza della rosa per sorprendere e raggiungere almeno i quarti di finale. Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!